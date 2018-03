Saunagangster ziet beelden van zichzelf op pornosite: "Maar ik kon geen aangifte doen" Marcia Nieuwenhuis en Suzanne de Winter

10 maart 2018

11u26

Bron: AD 0 Een Nederlandse vrouw trok eind januari al aan de alarmbel omdat er naaktbeelden van haar uit de Gelderse sauna Beauty en Oase op een pornowebsite stonden. Zij kreeg naar eigen zeggen te horen dat een aangifte "geen zin" had en dat de politie "alleen een melding" zou opnemen.

Met stijgende verbazing volgde de Nijmeegse het nieuws dat er beelden van de Nederlandse handbaldames in de sauna gelekt waren. "Ik kon niet eens aangifte doen en bij die vrouwen was het binnen 24 uur geregeld", betreurt de nu 32-jarige vrouw. Haar naam wil ze om begrijpelijke redenen niet gepubliceerd zien.

Eind januari kreeg de Nederlandse te horen dat er naaktbeelden van haar op internet zouden staan. Een onbekend iemand stuurde dat bericht via Facebook.



"Je ziet dat ik me uitkleed"

Zij zocht en vond de videobeelden van de beveiligingscamera's van de Gelderse sauna op de pornosite Xhamster. "Op de beelden zie je dat ik me uitkleed. Ik stond er helemaal naakt. Ik sta dichter bij de camera’s dan de Nederlandse handbaldames."



De 32-jarige dame was door iemand herkend die vervolgens op die site haar naam onder het filmpje vermeld had. "Zelf bezoek ik dat soort sites niet, dus ik had het nog niet gezien." De videobeelden van de Nijmeegse moeten eind 2015 of in het voorjaar van 2016 gemaakt zijn. "Ik heb de sauna destijds twee keer bezocht met mijn toenmalige vriend."

Aangifte

De politie heeft volgens haar op 22 januari wel gekeken of er al meerdere meldingen waren van het incident. "Dat was toen blijkbaar nog niet het geval." De politie vond het ook niet nodig om van het incident aangifte te doen. "Het was toch onbegonnen werk om te achterhalen wie de beelden online gezet had", klonk het. "In mijn geval was het waarschijnlijk door een Duitser gebeurd."

De Nijmeegse nam eind januari óók contact op met sauna-eigenaar Erik van Ingen Schenau. "Hij zei toen dat hij nog geen aangifte gedaan had. De week voordien was hij blijkbaar benaderd door een hacker, hij twijfelde of hij naar de politie zou stappen."

"Verkeerd gereageerd"

Dat verhaal rammelt echter. Van Ingen Schenau gaf inmiddels immers toe dat zijn bedrijf twee jaar geleden al gehackt werd. Wanneer de camera's dan verwijderd werden? "Ergens eind 2015, maar ik weet het niet meer precies."

Nadat het verhaal van de Nederlandse topsportsters in de media gekomen was, stapte de Nijmeegse opnieuw naar de politie. "Ik kreeg te horen dat die agenten verkeerd gereageerd hebben, ze hadden me toen al moeten doorverwijzen naar een zedenrechercheur."

"Voel me er rot over"

De Nijmeegse schakelde haar rechtsbijstandsverzekering in om de schade op de eigenaar te verhalen. "Ik voel me er erg rot over. Het vervelende is dat ik er niks kon aan doen, maar iedereen kon intussen wel die filmpjes downloaden."

De politie was ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar voor commentaar. Ook de eigenaar van de sauna weigert alle medewerking.