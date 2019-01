Saudische zussen die aan elkaar vastgebonden gevonden werden pleegden zelfmoord Redactie

24 januari 2019

03u23 0 Na maanden van onderzoek naar de mysterieuze dood van twee aan elkaar vastgebonden Saudische zussen, is hun overlijden vastgesteld als zelfmoord. De stoffelijke resten van de zussen spoelden eind oktober aan op de oever van de Hudson rivier, in New York.

De lichamen van de 16-jarige Tala Farea en haar 23-jarige zus Rotana waren aan elkaar vastgemaakt met duct-tape, met de gezichten naar elkaar toe. Twee maanden daarvoor waren de vrouwen verdwenen uit een opvangcentrum in Fairfax, in Virginia. Ze waren zo’n drie jaar daarvoor vanuit Saudi-Arabië naar de Verenigde Staten gekomen.

“Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de dood van de Farea-zussen het gevolg is geweest van zelfmoord door verdrinking in de Hudson rivier”, aldus het hoofd van het medische onderzoeksteam Barbara Sampson in een verklaring. De zussen zouden aan elkaar vast getapet het water in zijn gelopen.

Credit card

Volgens onderzoekers brachten de vrouwen de laatste twee maanden van hun leven door in Manhattan, waar ze in dure hotels verbleven, veel winkelden en vaak uit eten gingen totdat hun credit card blokkeerde.

Bekenden van de Saudische zussen in Virginia verklaarden tegenover de politie dat de vrouwen het laatste jaar steeds vaker toespelingen maakten op een mogelijke zelfmoord. “Ze zouden zichzelf nog liever iets aandoen, dan terugkeren naar Saudi-Arabië”, aldus de politie. Volgens lokale media zouden de vrouwen in hun thuisland zijn mishandeld.

Hun moeder zou een dag voor de vondst van de lichamen een telefoontje hebben ontvangen van een functionaris van de ambassade van Saudi-Arabië in de VS. Daarin zou het gezin zijn opgedragen de VS te verlaten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Bekijk ook hoe de Saudische vluchtelinge Rahaf Mohammad, die recent haar familie en land ontvluchtte en asiel kreeg van Canada, het leven van vrouwen in Saudi-Arabië beschrijft: