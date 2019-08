Saudische vrouwen hebben voortaan geen toestemming meer nodig van man om te mogen reizen kv

02 augustus 2019

01u54

Bron: Belga 0 Saudische vrouwen hebben binnenkort geen toestemming meer nodig van een mannelijke voogd om te kunnen reizen. Dat heeft de regering in Riyad volgens diverse media vandaag aangekondigd. Vrouwen van 21 jaar of ouder zullen zonder voorafgaande toestemming een paspoort kunnen aanvragen en naar het buitenland kunnen reizen.

Tot hiertoe moesten vrouwen in Saudi-Arabië de toestemming krijgen van een van hun "voogden" - een echtgenoot, vader of ander mannelijk familielid - om te trouwen, hun paspoort te vernieuwen of het land te verlaten. Mensenrechtenorganisaties hekelen al tientallen jaren dit systeem dat vrouwen gelijkstelt met minderjarigen.

Onder kroonprins bin Salman hebben vrouwen de afgelopen jaren al wel meer rechten gekregen in het oerconservatieve Saudi-Arabië. Zo werd in juni 2018 het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden opgeheven, en verschillende beperkingen rond het sociale leven van vrouwen en hun omgang met mannen werden versoepeld.



Hoewel de verschillende maatregelen het leven van Saudische vrouwen aanzienlijk kunnen veranderen, zijn de hervormingen in de ogen van critici niet voldoende. Ze wijzen erop dat het in voege zijnde systeem van voogdijschap, waarbij mannen zo goed als alle macht behouden over hun vrouwelijke familieleden, nog lang niet op het punt staat om te verdwijnen.

