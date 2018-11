Saudische VN-gezant belooft vervolgingen in zaak-Khashoggi kg

05 november 2018

13u30

Bron: Belga 0 Het Saudische gerecht onderzoekt de dood van journalist Jamal Khashoggi en zal de schuldigen vervolgen. Dat heeft een Saudische gezant voor de Verenigde Naties vandaag verklaard aan de VN-Mensenrechtenraad.

"Het leiderschap van het land heeft zijn verdriet uitgedrukt voor de moord op burger Jamal Khashoggi", zei Bandar al-Aiban, het hoofd van de Saudische Mensenrechtencommissie in Genève. Op bevel van koning Salman "zijn aanklagers gestart met onderzoeken in de zaak om de volledige waarheid te achterhalen en alle beklaagden voor het gerecht te brengen en zij die schuldig worden bevonden, te veroordelen", klinkt het nog.



Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul binnenging om papieren voor zijn huwelijk in orde te brengen. Hij werd in het consulaat vermoord, door wat Turkije een Saudisch commando noemt. Saudi-Arabië heeft uiteindelijk twee weken na de verdwijning, onder grote internationale druk, toegegeven dat de journalist gedood werd. Op 20 oktober verklaarde Riyad dat al achttien personen werden opgepakt.

