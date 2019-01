Saudische tiener die op de vlucht sloeg voor familie maar onderschept werd in Thailand maakte één cruciale fout KVDS

10 januari 2019

16u29

Bron: The Australian, AP, AFP 0 De Saudische tiener die deze week wereldnieuws werd toen ze vanuit een gebarricadeerde kamer in de transitzone van de Thaise hoofdstad Bangkok twitterde dat ze vreesde voor haar leven nadat ze - op de vlucht voor haar familie - was onderschept, had eigenlijk al op haar bestemming in Australië kunnen zijn. Rahaf Mohammed Al-Qunun (18) maakte onderweg echter één cruciale fout.

“Mijn naam is Rahaf Mohammed Al-Qunun en ik ben 18 jaar”, klonk het zondagavond. “Ik ben op de vlucht voor mijn familie en werd tegengehouden in Thailand. Als ze me dwingen om terug te keren naar Saudi-Arabië, komt mijn leven in gevaar.”





Het meisje – de dochter van een invloedrijke sjeik – had de islam afgezworen en wilde elders een nieuw leven beginnen. Ze had haar ontsnapping maandenlang voorbereid en was zelfs aan een toeristenvisum geraakt. Drie vrienden in het buitenland, waarmee ze contact hield via sociale media, hielpen haar. Een van hen was een Saudische vrouw die al eerder naar Australië was gevlucht.

De drie hadden haar aangemaand om haar transit op de luchthaven van Bangkok zo onopvallend mogelijk te laten verlopen, zodat ze veilig in Australië zou aankomen en daar snel een asielaanvraag kon doen. Maar het meisje wilde al een voorsmaakje van haar vrijheid en daardoor maakte ze een cruciale fout. Denkend dat er in Bangkok geen Saudische ambassade was – iets waar ze zich in vergiste – probeerde ze de grens over te steken en Thailand binnen te gaan.





“We zeiden haar nog dat het geen goed idee was, dat het gevaarlijk was, maar ze wilde niet luisteren”, aldus een 19-jarige vriendin uit Saudi-Arabië, die twee jaar geleden ook aan haar familie ontsnapte en nu in Zweden verblijft. Zij deed haar verhaal aan de krant The Australian.

Toen Rahaf haar paspoort afgaf aan de immigratiedienst, kreeg ze te horen dat haar reisdocumenten niet in orde waren en dat haar vader “erg boos” was. Ze zou zo snel mogelijk op een vliegtuig naar huis worden gezet. De Thaise autoriteiten bleven doof voor haar smeekbede dat ze er zeker van was dat haar dat het leven zou kosten.

Dat veranderde nadat de tweets van het meisje over haar situatie viraal gingen. Human Rights Watch ging zich met de zaak bemoeien en ontdekte dat de vrouw wel degelijk een geldig ticket en reisvisum had. Daarop ontfermde het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties zich over het meisje en begon de zoektocht naar een land dat haar politiek asiel wilde verlenen.

Oplossing

De Thaise immigratie liet intussen al weten dat ze haar niet zullen terugsturen, als dat haar leven in gevaar zou kunnen brengen. Voorlopig kan ze dan ook in het land blijven, in afwachting van een meer definitieve oplossing.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne is toevallig in Thailand en liet al weten dat haar land de jonge vrouw wel wil opvangen.

Ontkent

De familie van de vrouw ontkent intussen alle aantijgingen als zou ze iets kwaads in de zin hebben. Volgens de Thaise immigratiepolitie zou de vader van Rahaf ontkennen dat hij zijn dochter fysiek mishandelde of haar in een gearrangeerd huwelijk wilde dwingen.