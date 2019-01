Saudische Rahaf (18) die op vlucht sloeg voor familie krijgt asiel in Canada mvdb ttr kv

11 januari 2019

18u17

Bron: ANP, Belga, BBC 0 De Saudische tiener die zichzelf in Thailand had verschanst, uit angst voor haar familie, krijgt asiel in Canada. Dat bevestigde de Canadese premier Justin Trudeau. Volgens de Thaise autoriteiten stapt Rahaf Mohammed al-Qunun (18) straks op het vliegtuig naar Seoel in Zuid-Korea, waar ze overstapt op een vlucht naar Canada.

Australië liet eerder deze week weten te overwegen asiel te verlenen aan de Saudische vrouw, op vraag van UNHCR, maar nu zou al-Qunun dus naar Canada vertrekken. “Ze vliegt om 23.15 uur naar Canada” (17.15 uur Belgische tijd), preciseerde Surachate Hakparn.

Sjeikdochter Rahaf was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saudi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie. Bij een overstap in Thailand werd ze tegengehouden. De autoriteiten wilden haar terugsturen, maar ze barricadeerde zichzelf in een hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Dat werkte. Ze kreeg wereldwijd aandacht en voorkwam daarmee dat ze zou worden teruggestuurd.

“Toen de VN ons vroegen om mevrouw al-Qunun asiel te verschaffen, hebben we dat aanvaard”, bevestigde de Canadese premier Justin Trudeau vrijdag.

Canada kwam in het verleden al in aanvaring met Saoedi-Arabië toen het land opriep tot de vrijlating van vrouwenrechtenactivisten die in het islamitische koninkrijk opgesloten zitten. Riyad reageerde vervolgens met de uitzetting van de Canadese ambassadeur en bevroor alle handel met Canada.

