Saudische piloten hervatten opleiding in VS na dodelijke aanval op legerbasis eind vorig jaar

27 februari 2020

Bron: Belga 0 De Saudische piloten die een opleiding volgen in de VS kunnen daar opnieuw mee starten. Dat laat het Pentagon vandaag weten. De opleiding was opgeschort na een schietpartij op de Amerikaanse legerbasis Pensacola in Florida. Daarbij kwamen in december drie jonge Amerikaanse militairen om het leven.

De dader van de schietpartij was lid van de Saudische luchtmacht en was op de luchtmachtbasis in Florida voor een opleiding. Hij werd na de feiten door de politie doodgeschoten. Uit een onderzoek blijkt dat hij een "jihadistisch motief" had.

Er gelden voortaan wel strengere veiligheidsregels tijdens de opleiding. Zo mogen buitenlandse studenten geen wapens dragen en mogen ze in bepaalde zones van de basis niet komen.

Vorige maand werden 21 Saudische militairen die in de VS in opleiding zijn teruggestuurd naar huis, nadat er op hun sociale media anti-Amerikaanse, jihadistische en pedofiele inhoud werd ontdekt.

