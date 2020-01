Saudische minister ontkent hacken telefoon Amazonbaas Jeff Bezos Redactie

22 januari 2020

15u21

Bron: AD.nl 0 De Saudische minister van Buitenlandse Zaken prins Faisal bin Farhan al-Saud noemt de aantijging dat de Saudische kroonprins de telefoon van de baas van Amazon hackte ‘absurd’. Dinsdag schreef de Britse krant The Guardian dat Mohammed bin Salman de telefoon van Jeff Bezos zou hebben gehackt met een bericht via WhatsApp.

“Absurd is het juiste woord”, aldus Faisal. “Het idee dat de kroonprins de telefoon van Bezos zou hacken is onnozel.‘’

In het bericht van Salman zou een document met malware hebben gezeten dat data vanaf de telefoon van Bezos naar een andere locatie zou hebben verstuurd. In de uren daarna werden grote hoeveelheden data uit de telefoon van Bezos gehaald. Het is niet bekend wat dat precies inhield of wat er mee is gebeurd.



Twee medewerkers van de Verenigde Naties zouden inmiddels voldoende bewijs hebben verzameld om de aantijging te kunnen onderbouwen, zeggen bronnen dichtbij de zaak.

Experts begonnen vorig jaar een onderzoek van de telefoon van Bezos nadat intieme details over zijn privéleven in het Amerikaanse roddelblad ‘National Enquirer’ verschenen waren. Saudi-Arabië ontkende eerder al dat de telefoon van Bezos het doelwit van een actie was geweest.