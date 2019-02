Saudische kroonprins krijgt hoogste burgerlijke onderscheiding in Pakistan na miljardeninvestering AW

18 februari 2019

11u48

Bron: Al Jazeera 0 De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman krijgt in Pakistan de hoogste burgerlijke onderscheiding nadat hij een investeringsovereenkomst ter waarde van 20 miljard dollar ondertekende. Die investering moet Pakistan, dat financieel diep in de put zit, een handje helpen.

Gisteren werd de Saudische kroonprins feestelijk ontvangen op een rode loper op de luchtmachtbasis in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Daar ontmoette hij de Pakistaanse premier Imran Khan waarna de twee leiders samen richting de stad trokken om daar de mogelijke investeringen te bespreken.



Uiteindelijk kwamen er zeven getekende overeenkomsten uit de bus die betrekking hebben op tal van sectoren waaronder olie, petrochemie, elektriciteit en alternatieve energie. De investering zal naar schatting een kostenplaatje van zo’n 20 miljard dollar dragen. Het geld komt overigens geen dag te vroeg voor Pakistan. Het land worstelt met een haperende economie en financiële crisis. “Dit is geen liefdadigheid, dit is een investering”, aldus de Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubair. “Er is voordeel voor beide partijen. Als we niet in Pakistan geloofden, zouden we ook niet investeren.”

Wel zal het vermoedelijk zo’n 18 maanden duren voordat Pakistan effectief van de investeringen kan genieten. “We hebben een strikte tijdlijn waaraan we ons houden", aldus Pakistaans minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi.

(Lees verder onder de foto)

Gevangenen

Daarnaast verzocht Imran Kahn, de Pakistaanse premier, Mohammed bin Salman om maar liefst 3.000 Pakistaanse gevangenen in Saudi-Arabië vrij te laten. Een rapport van Human Rights Watch toonde immers aan dat duizenden gevangenen oneerlijk behandeld en onterecht beschuldigd werden door de Saudische rechtspraak.

Na zijn gesprek met de premier opperde bin Salman de “onmiddellijke vrijlating” van 2.107 gevangenen, iets minder dan de 3.000 vooropgestelde Pakistaanse gevangenen. Dat deelde Fawad Chaudry, de Pakistaanse minister van Informatie, mee.

Bin Salman die sinds zijn officiële benoeming tot kroonprins behoorlijk wat macht uitoefent in Saudi-Arabië en bij uitbreiding het Midden-Oosten, zal ook nog praten met de Pakistaanse legerchef Qamar Javed Bajwa. Generaal Qamar staat aan het hoofd van het leger dat sinds de onafhankelijkheid van Pakistan over het land regeert. Qamar heeft met andere woorden meer macht dan de Pakistaanse premier.

Bezoek aan Azië

Kroonprins Mohammed bin Salman reist momenteel met een Saudische delegatie doorheen Azië. Na Pakistan is het de beurt aan India en China.