Saudische kroonprins aan zijkant gezet bij groepsfoto G20 in Buenos Aires KVE

30 november 2018

18u10

Bron: Belga, ANP 6 De kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, is aan de uiterste rand neergezet bij het schieten van de officiële ‘familiefoto’ van wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders op de G20-top in Buenos Aires. De kroonprins, de feitelijke heerser van Saudi-Arabië, verliet na het nemen van de foto snel het podium zonder handen te schudden of met andere leiders te praten.

De aanwezigheid van prins Mohammed op de internationale top is omstreden na de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul in oktober.

Centraal op de foto stond de Argentijnse president Mauricio Macri, die dit jaar gastheer is van de top van de geïndustrialiseerde landen van de G20. Macri zei dat de beschuldigingen dat prins Mohammed betrokken zou zijn geweest bij de dood van Khashoggi door de wereldleiders tijdens de tweedaagse top besproken zouden kunnen worden. Saudi-Arabië heeft gezegd dat de prins geen voorkennis had van de moord.

High-five

De Russische president Vladimir Poetin en prins Mohammed wisselden later wel een high-five uit, gaven elkaar een handdruk en lachten hartelijk toen zij naast elkaar in de belangrijkste vergaderzaal plaatsnamen.

Hoewel de G20 in 1999 in het leven werd geroepen als een forum voor samenwerking en overleg, is de context waarin deze top plaatsvindt er een van grote verdeeldheid.

Illegale unilaterale sancties

Kort voor de start van de G20-top hekelde de Russische president Vladimir Poetin nog de "perverse praktijk" van unilaterale sancties en handelsprotectionisme. "Men kan niet aanvaarden dat oneerlijke concurrentie alsmaar meer een eerlijke dialoog op basis van gelijkheid tussen staten vervangt", zei Poetin tijdens een ontmoeting met de leiders van de Brics-landen (Brazilië, Rusland, China en Zuid-Afrika). "Een perverse praktijk van het gebruik van illegale unilaterale sancties en protectionistische maatregelen verspreidt zich", aldus Poetin, wiens land sinds 2014 het voorwerp uitmaakt van zware Europese en Amerikaanse economische sancties door de Oekraïense crisis.

De verklaring komt er nadat de Amerikaanse president Donald Trump plotseling een bilaterale ontmoeting met Poetin, in de marge van de top, afzegde. Hij deed dat omdat Rusland drie Oekraïense schepen kaapte en de bemanningsleden ervan gevangen nam.

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders benadrukte nog eens dat de crisis in Oekraïne de reden is van de afgelasting, en niet het onderzoek naar een mogelijke samenspanning tussen Trump en Moskou tijdens de campagne van de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het onderzoek "ondermijnt jammer genoeg waarschijnlijk wel onze relatie met Rusland", voegde ze wel toe.

