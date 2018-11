Saudische koningshuis voerde jaar voor moord op Khashoggi gesprekken om vijanden te elimineren AW

12 november 2018

13u16

Bron: NYT 0 Een jaar voordat Khashoggi werd vermoord, onderhandelden Saudische functionarissen met privébedrijven over de kostprijs van het elimineren van vijanden van het koningshuis. Daarbij ging het voornamelijk over Iraanse tegenstanders, maar ook Khashoggi was een gekend en belangrijk criticus van de huidige kroonprins.

In maart 2017 spraken enkele Saudische inlichtingenfunctionarissen, gelinkt aan kroonprins Mohammed bin-Salman, met zakenmannen over het inhuren van privébedrijven om vijanden van het koninkrijk te elimineren. Al gold Iran daarbij als belangrijkste focus, andere staatsvijanden werden ook besproken. Op die manier wou Mohammed bin-Salman, die toen nog minister van Defensie was, zijn invloed vergroten. Drie zakenmannen die deelnamen aan het gesprek getuigden nu bij The New York Times. De gevoerde gesprekken zouden het eerste bewijs zijn dat de Saudische kroonprins geld betaalde om tegenstanders uit de weg te ruimen.



Militaire intelligentie

De makkelijkste en snelste manier om zijn macht te vergroten, was volgens hen het uitbreiden van militaire intelligentie-operaties. Daarvoor investeerde bin-Salman maar liefst twee miljard dollar in onder andere een plan om de Iraanse economie te saboteren. Welk bedrijf de huurmoorden voor zijn rekening nam, is nog onduidelijk. Khashoggi zelf werd vermoord door een team van vijftien personen die al dan niet deel uitmaakten van een privébedrijf.

Saudische ambtenaar

Nadat het bewijsmateriaal zich opstapelde, gaf Saudi-Arabië al toe dat er een ambtenaar betrokken was bij de moord. Die werd vervolgens ontslagen in een poging het eigen hachje te redden. Diezelfde ambtenaar, majoor-generaal Ahmed al-Assiri, was ook aanwezig bij de gesprekken met de louche zakenmannen in maart 2017.

De tol van absolute monarchie

In Saudi-Arabië geldt een absolute monarchie als regeringsvorm. Er zijn geen verkiezingen en het koningshuis dient geen verantwoording af te leggen bij het volk. Enkel mannelijke leden komen in aanmerking voor het koningschap. Nadat Mohammed bin-Salman officieel benoemd werd tot kroonprins arresteerde hij elf andere prinsen, vier ministers en tientallen ex-ministers. In totaal werden er meer dan 200 personen opgesloten, op bevel van bin-Salman. En zonder dat bin-Salman moest verklaren waarom hij dat deed.



Niet de moord op een bekende journalist als Khashoggi, wel de mondiale reactie is een unicum. Voor het eerst worden de daden van het rijke olieland internationaal in vraag gesteld. Dat probeerde het koningshuis in het verleden altijd te vermijden om geen instabiliteit te veroorzaken.

Bekijk ook: