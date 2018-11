Saudische koning Salman rept met geen woord over moord op Khashoggi tijdens toespraak: op een lijn met zoonlief en kroonprins Mohammed bin-Salman AW

19 november 2018

17u54

Bron: Al Jazeera 1 Koning Salman, de vorst van Saudi-Arabië, blijft trouw aan zijn zoon Mohammed bin-Salman, troonopvolger. Vandaag richtte Salman senior zich tot de Majlis al-Shura, het Saudisch adviesorgaan, waarbij de koning erg duidelijk maakte dat hij achter de besluiten van zijn zoon staat.

In zijn langverwachte speech aan de 150-koppige Shura-raad prees de 82-jarige vorst van Saudi-Arabië de rechterlijke macht en het openbaar ministerie. Dat deed hij zonder een directe link te leggen met de moord op Khashoggi -die naam werd simpelweg niet vermeld tijdens zijn toespraak. Al was het een korte speech, koning Salman maakte meermaals duidelijk dat hij zijn zoon steunt en zich concentreert “op het voorbereiden van de nieuwe generatie”.



Volgens Marwan Kaballan, directeur van het Arabische onderzoekscentrum, doelt de koning daar indirect op de moord op Khashoggi en de mogelijke betrokkenheid van de troonopvolger. “Hij maakt op twee manieren duidelijk dat hij zoonlief steunt. Enerzijds looft hij de economische besluiten van kroonprins bin-Salman. Anderzijds uitte de vorst zijn vertrouwen in het rechtssysteem, dat alsnog de schuld of medeplichtigheid van de kroonprins niet bewees”, legt Kaballan uit.

Internationale relaties herstellen

“Verder tracht de koning zijn relaties met belangrijke partners waaronder de VS terug te herstellen”, zegt Kaballan nog. Zo beweerde koning Salman dat zijn land een oplossing zoekt voor het conflict in Jemen waar Saudi-Arabië al sinds de start van de burgeroorlog steun verleent aan de soennitische regering.



En die boodschap kwam niet uit het niets. Eerder vandaag kondigde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken immers aan dat Berlijn de toegang van 18 Saudische staatsburgers zal weigeren vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op Khashoggi. Het inreisverbod geldt overigens voor alle leden van de Schengenzone. Ook zal Duitsland geen wapens meer leveren aan Saudi-Arabië.

Bekijk ook:

Majlis al-Shura

De Majlis van Saudi-Arabië is een raad die advies geeft aan de Saudische koning. De raad telt 150 leden die wetsvoorstellen mogen doen, maar er niet over mogen beslissen. De koning van Saudi-Arabië is ook premier. Enkel hij is bevoegd om wetsvoorstellen goed te keuren of te verwerpen.