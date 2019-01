Saudische jonge vrouw op de vlucht voor haar familie: “Ik heb asiel gekregen in Australië” jv

11 januari 2019

07u18

Bron: anp 0 De 18-jarige vrouw Rahaf Mohammed al-Qunun uit Saudi-Arabië heeft asiel gekregen in Australië. Dat heeft ze vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok bevestigd tegen de Australische editie van de krant Daily Mail.

“Ze hebben me geaccepteerd, ik ben zo gelukkig, nu kan ik een nieuw bestaan opbouwen”, zei Rahaf. Ze was haar land ontvlucht omdat haar familie, haar “fysiek, psychisch en verbaal” zou mishandelen. Ze vreesde voor haar leven als ze terug naar huis zou worden gestuurd, omdat ze de islam heeft afgezworen.

De vluchtelingenorganisatie van de VN had Australië woensdag al gevraagd asiel te verlenen de vrouw. Haar zaak kreeg internationaal veel aandacht. Ze strandde afgelopen weekend in Bangkok. De Thaise autoriteiten wilden haar terugsturen, waarop ze zich opsloot op haar hotelkamer en een noodkreet verstuurde via sociale media. Haar vader en broer zijn naar Thailand afgereisd om haar terug te halen.

Afvalligheid van de islam is in Saudi-Arabië strafbaar. Wie ervoor wordt vervolgd, kan zelfs de doodstraf krijgen.