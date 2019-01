Saudische asielzoekster die vluchtte voor haar familie aangekomen in Canada bvb

12 januari 2019

18u37

Bron: Belga 1 Nadat haar deportatie naar haar geboorteland via een Twitter-campagne kon verijdeld worden, is de uit Saudi-Arabië afkomstige asielzoekster Rahaf Mohammed al-Qunun in Canada gearriveerd. Foto's lieten zien hoe de 18-jarige jonge vrouw vandaag op de luchthaven van Toronto aankwam. Canada had haar eerder asiel aangeboden.

De tiener was vorig weekeinde in Bangkok gestrand nadat ze tijdens een bezoek in Koeweit van haar familie kon wegvluchten. Ze zei aan de Thaise autoriteiten dat ze werd geslagen en met de dood werd bedreigd, en daarom gevlucht was.

De Thaise overheid wilde haar aanvankelijk terugsturen, maar kwam op die beslissing terug. De jonge vrouw slaagde daar eigenhandig in door vanop de luchthaven een campagne over haar onfortuinlijk wedervaren te starten op Twitter. De Verenigde Naties hebben haar inmiddels als vluchteling erkend.