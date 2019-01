Saudische (18) die haar land probeerde te ontvluchten, maar in Bangkok wordt tegengehouden, vreest voor haar leven: “Als ik terugga vermoordt mijn familie me” IB

07 januari 2019

07u41

Bron: The Guardian, Twitter 17 De Saudische jonge vrouw Rahaf Mohammed al-Qunun, die afgelopen weekend tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit naar Australië heeft proberen te vluchten, maar tegengehouden werd in Thailand en zichzelf daar nu barricadeert in haar hotelkamer, vreest voor haar leven. Dat meldt The Guardian.

Diplomaten uit Koeweit en Saudi-Arabië zelf zouden op de luchthaven van Suvarnabhumi op gewelddadige wijze het paspoort van de achttienjarige vrouw afgepakt hebben, zodat ze niet verder kan reizen. Dit wordt door Human Rights Watch bevestigd. De mannelijke voogd van al-Qunun zou haar aangegeven hebben bij de autoriteiten, omdat hij geen toestemming zou hebben gegeven voor haar vlucht.

De Thaise autoriteiten bevestigen intussen dat de vrouw voorlopig de toegang tot het land ontzegd is en poogden haar op een vlucht terug naar Koeweit te zetten, wat mislukte. “Dat is een belangrijke overwinning voor Rahaf", vindt vice-directeur van Human Rights Watch Azië Phil Robertson, die Thailand oproept om de eis van de vrouw, om de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) te zien, in te willigen.

lees verder onder de tweet:

#Kuwait Air flight KU412 has now departed #Bangkok without #Rahaf on board, so this is an important victory for her, & a real tribute to her courage. She is demanding #UNHCR be allowed to see her, but so far #Thailand is not agreeing to that. #SaveRahaf @Refugees @UNHCRThailand pic.twitter.com/o6ZiRxhZry Phil Robertson(@ Reaproy) link

“Al-Qunun heeft bescherming en een vluchtelingenstatus nodig. Ze loopt gevaar als ze gedwongen wordt terug te keren naar Saudi-Arabië en moet daarom UNHCR mogen zien en om asiel mogen vragen. Thailand moet alle beslissingen die het UNHCR vervolgens neemt opvolgen", pleitte Robertson. “De vrouw vreest haar familie en haar vader, die voor de regering werkt. Gezien het aantal eremoorden in Saudi-Arabië, is haar vrees om vermoord te worden niet ongegrond.”

“Seksueel geweld en doodsbedreigingen”

Al-Qunun vreest door haar familie vermoord te worden omdat ze de islam heeft afgezworen. “Mijn familie is erg strikt en heeft me zes maanden lang in een kamer opgesloten omdat ik m’n haar had laten knippen”, zegt de jonge vrouw, die zeker weet dat ze in de gevangenis zal worden gestopt zodra ze weer voet op Saudische bodem zet. “Ik ben er 100% zeker van dat ze me zullen vermoorden wanneer ik uit de gevangenis kom. Ik ben bang en ik begin hoop te verliezen.”

Volgens een twintigjarige vriendin van de vrouw, die haar familie kent en eerder zelf al naar Australië gevlucht is, is de vrees van al-Qunun reeël. Dat meldt The Guardian, die contact met de vriendin heeft, maar haar enkel anoniem laat getuigen. De vrouw woont zelf sinds drie maanden in Sydney en ontvluchtte Saudi-Arabië zelf ook nadat ze naar eigen zeggen in dat land misbruikt werd. “Rahaf is een ex-moslima en heeft een erg strenge familie. Ze gebruiken geweld tegen haar en ze is al geconfronteerd met seksueel geweld”, zegt ze tegen de Britse krant. “Ze heeft een doodsbedreiging ontvangen van haar neef, die zegt dat hij haar bloed wil zien en dat hij haar wil vermoorden.”

De vrouw zegt dat ze Rahaf al-Qunun via een online groep heeft leren kennen en dat de vrouw een activiste en feministe is. “Er zijn veel feministische groepen in Saudi-Arabië die elkaar online proberen te helpen en beschermen. Ik ken vrouwen die voor andere vrouwen tickets kopen om te ontsnappen aan hun situatie.”

lees verder onder de tweet:

Rumors are #Thai Immigration chief Surachate Harkpan is heading to #Bangkok airport. Meanwhile @rahaf84427714 is barricading her room, refusing to go, & demanding she be allowed to see #UNHCR. Why will #Thailand not let her see @Refugees, let her apply for protection? #SaveRahaf pic.twitter.com/RK6k7wDHju Phil Robertson(@ Reaproy) link

Al-Qununs zaak doet denken aan die van de 24-jarige Dina Ali Lasloom, die in april 2017 eveneens onderweg was naar Australië, maar tijdens een overstap op de Filipijnen door haar familie weer mee naar huis werd genomen. Met de telefoon van een Canadese toerist wist de vrouw toen nog een video te versturen, waarin ze vertelde bang te zijn te worden vermoord door haar familie. Wat er met haar gebeurd is na aankomst in Saudi-Arabië is onbekend.

Rahaf Al-Qunun (die haar Twitterinloggegevens inmiddels ook aan vrienden heeft gegeven, voor het geval haar iets overkomt) roept intussen via Twitter vanuit haar hotelkamer in Thailand de hulp in van westerse landen, een oproep waar voorlopig alleen Duitsland gehoor aan lijkt te hebben gegeven:

Rahaf has asked that her self💔, https://t.co/zpbEvhOsVY https://t.co/RDcEjWPz46 Rahaf Mohammed رهف محمد القنون(@ rahaf84427714) link

Snälla GÖR nånting @StaffHerrst Rahaf Mohammed رهف محمد القنون(@ rahaf84427714) link

Wir teilen die große Sorge um Rahaf Mohammed und stehen dazu in Verbindung mit der thailaendischen Seite und den Botschaften der Laender, an die sie sich gewandt hatte. #RahafMohamed GermanAmbTHA(@ GermanAmbTHA) link