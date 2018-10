Saudie-Arabië past verhaal nog een keer aan: “Moord op Khashoggi werd met voorbedachten rade gepleegd” KVDS

25 oktober 2018

14u04

Bron: Belga, NY Times 0 De verdachten van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi pleegden de feiten “met voorbedachten rade”. Dat besluit de Saudische procureur-generaal uit de informatie die Saudi-Arabië vanuit Turkije ontvangen heeft. De verklaring gaat regelrecht in tegen eerdere verklaringen van Riyad, waarbij het nog heette dat Khashoggi’s dood een ongeluk was door een uit de hand gelopen vechtpartij.

Een en ander staat te lezen in een officiële verklaring die Riyad gepubliceerd heeft. Jamal Khashoggi verdween op 2 oktober bij een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.

De bocht komt er nadat Saudi-Arabië wekenlang ontkende iets met de dood of de verdwijning van Khashoggi te maken te hebben. Zaterdag wijzigde Riyad dat verhaal en werd gesteld dat de journalist begin oktober per ongeluk omgekomen was bij een gevecht in het Saudische consulaat in Istanbul. Maar ook dat verhaal is dus bijgesteld.



Volgens de Turken werd Khashoggi gedood door een moordcommando van 15 man, dat speciaal vanuit Riyad werden overgevlogen.



Intussen werden al 18 verdachten, allemaal Saudi’s, opgepakt. Verscheidende verantwoordelijken van de inlichtingendiensten werden al ontslagen.