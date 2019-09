Saudi-Arabië wil uranium verrijken kv

09 september 2019

17u20

Bron: Reuters 1 Saudi-Arabië wil twee kernreactoren bouwen en beginnen met de verrijking van uranium. Dat deelt de energieminister van het Arabische koninkrijk vandaag mee. Die plannen kunnen echter een knelpunt vormen in de gesprekken met de VS over een atoompact.

Kroonprins Mohammed bin Salman deelde vorig jaar al mee dat het soennitische land kernwapens zou gaan ontwikkelen als Iran, hun sjiitische aartsrivaal, dat ook zou doen. Saudi-Arabië is het voornaamste olie-exporterende land ter wereld en wil naar eigen zeggen kernenergie produceren om hun energiemix te diversifiëren.

Hoewel kernreactoren uranium nodig hebben dat verrijkt is tot een zuiverheid van ongeveer vijf procent, kan dezelfde technologie ook aangewend worden om het uranium verder te verrijken voor de vervaardiging kernwapens.



“Er wordt voorzichtig aan gewerkt... we experimenteren met twee kernreactoren”, zei prins Abdulaziz bin Salman, verwijzend naar de plannen om de eerste twee kernreactoren in het land te bouwen. Op lange termijn wil Saudi-Arabië ook uranium verrijken voor de productie van splijtstof, vertelde hij tijdens een energieconferentie in Abu Dhabi.

Amerikaanse bedrijven

In 2020 zal naar verwachting een openbare aanbesteding voor de bouw van de kernreactoren uitgegeven worden. Bedrijven uit de VS, Rusland, Zuid-Korea, China en Frankrijk nemen al deel aan gesprekken over het miljardenproject.



Vooraleer Amerikaanse bedrijven kunnen meedingen in de openbare aanbesteding, zou Riyad normaal gezien eerst een akkoord voor het vredevol gebruik van kerntechnologie moeten ondertekenen met Washington. De VS zouden dat pact, gekend als een 123-akkoord, graag afsluiten, zei Dan Brouillette, de Amerikaanse viceminister van Energie, tijdens de conferentie. Saudi-Arabië is echter niet happig om een akkoord te ondertekenen dat de mogelijkheid om uranium te verrijken uitsluit.