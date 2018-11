Saudi-Arabië waarschuwt in onderzoek naar dood Khashoggi: “Raak niet aan onze kroonprins” SPS

22 november 2018

07u45

Bron: Belga 0 De oproepen om te erkennen dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijk is voor de dood van journalist Jamal Khashoggi vormen een "rode lijn" die niet mag worden overschreden. Dat zegt de Saudische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir.

In een interview aan de Britse openbare omroep BBC zei Al-Jubeir dat een discussie die de kroonprins of zijn vader, de Saudische koning, in een kwaad daglicht stelt, niet getolereerd zou worden. "In Saudi-Arabië is onze regering een rode lijn. De bewaarder van de twee heilige moskeeën (de koning, red.) en de kroonprins zijn een rode lijn. Ze vertegenwoordigen iedere Saudische burger en iedere Saudische burger vertegenwoordigt hen. En we tolereren geen enkele discussie, van welke aard dan ook, die onze koning of onze kroonprins in een kwaad daglicht stelt.”

Khashoggi ging op 2 oktober naar het Saudische consulaat in Istanboel. Hij werd er omgebracht en in stukken gesneden. Khashoggi, die in de VS woonde en schreef voor de Washington Post, stond zeer kritisch tegenover het Saudische koningshuis.

Eerst ontkenden de Saudische autoriteiten nog, maar uiteindelijk gaven ze hun verantwoordelijkheid toe en arresteerden ze 21 verdachten. Maar een CIA-rapport dat in handen viel van de pers duidt ook op betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin-Salman.

Gisteren ging de Amerikaanse president Donald Trump niet in op de kritiek dat hij de Saudische kroonprins spaarde voor zijn rol in de dood van de kritische journalist. Wel uitte hij zijn lof voor de Saudi's, omdat ze de olieprijs laag houden.

