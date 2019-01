Saudi-Arabië voert al meteen eerste executie van het nieuwe jaar uit Redactie

01 januari 2019

12u30

Bron: Belga 0 Saudi-Arabië heeft op nieuwjaarsdag al zijn eerste executie van het jaar uitgevoerd. Het gaat om een Pakistaanse man die de doodstraf kreeg voor drugssmokkel, zo maakte het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

De executie vond plaats in de havenstad Djedda. Executies in Saoedi-Arabië gebeuren door middel van onthoofding met de sabel of het vuurpeloton.



Het ging om de eerste executie van 2019 in het conservatieve koninkrijk. In 2018 werden 125 doodstraffen uitgevoerd, in 2017 122 en in 2016 144.