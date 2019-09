Saudi-Arabië toont “bewijzen”: “Aanval zonder enige twijfel ondersteund door Iran” TT KVDS

18 september 2019

16u24

Bron: Belga, Reuters, Sky News 2 Het Saudische regime heeft op een persconferentie brokstukken van de drones en andere wapens getoond die gebruikt zouden zijn bij de aanval op olie-installaties zaterdag. Volgens het ministerie van Defensie is er “onweerlegbaar bewijs” dat Iran achter de aanval zat.

In een grote zaal in de hoofdstad Riyadh heeft het Saudische ministerie van Defensie tientallen brokstukken tentoongesteld die gebruikt zouden zijn bij de aanval. Volgens de Saudi's gaat het zowel om drones als om kruisraketten die vanuit het noorden zijn afgevuurd op de olie-installaties van Abqaiq en Khurais, de grootste van de wereld. “En sowieso niet vanuit Jemen. Deze aanvallen zijn onweerlegbaar door Iran ondersteund.”

Vanuit Iran zouden in totaal 25 Delta Wing-drones en zogenaamde Ya Ali-kruisraketten afgevuurd zijn. De exacte locatie vanwaar de wapens zijn vertrokken, is nog niet bekend. Pas als daar meer duidelijkheid over is, zal er actie worden ondernomen, klonk het. Een woordvoerder van Defensie, kolonel Turki al-Malki, wilde niet ingaan op de vraag wat voor actie dat zou zijn.

Al-Malk ontkende ook dat zijn land ondanks de miljardeninvesteringen in defensie niet goed voorbereid was op de aanvallen en ze niet heeft kunnen afslaan. Volgens hem heeft Saudi-Arabië al meer dan 230 kruisraketten weten te onderscheppen. “Er is geen land in de wereld dat zo vaak met kruisraketten wordt aangevallen.”

Meer sancties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het ministerie van Financiën ondertussen de opdracht gegeven de sancties tegen Iran "substantieel op te voeren" na de aanvallen. "Ik heb de minister van Financiën net opgedragen de sancties tegen Iran substantieel op te voeren!", tweette Trump vanmiddag.



Washington is zijn campagne van maximale druk op Iran aan het opdrijven. Die begon nadat de Verenigde Staten zich hadden teruggetrokken uit het nucleaire akkoord van 2015 tussen Iran en de grootmachten.



De spanningen namen deze week toe na de aanvallen op grote Saudische olie-installaties, opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, die met Iran gelieerd zijn. Saudi-Arabië en de VS geven Iran de schuld van de aanval, hoewel Teheran de beschuldiging ontkent. De Houthi-rebellen nemen de schuld op zich en zeggen de aanvallen uitgevoerd te hebben als vergelding tegen Saudische bombardementen tijdens de burgeroorlog in Jemen de afgelopen vier jaar. Volgens hen zijn de satellietbeelden die de VS maakten van de schade “gefabriceerd”.

De Iraanse president Hassan Rohani zei eerder vandaag dat Iran gesprekken met de VS alleen zou overwegen als Washington een blijk van goede wil geeft en zijn "maximum pressure"-campagne stopzet.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link