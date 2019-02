Saudi-Arabië stuurt eerste vrouwelijke ambassadeur naar de VS lva

24 februari 2019

03u55

Bron: BBC, ANP 0 Saudi-Arabië stuurt voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur naar de VS. Volgens een verklaring van het koninklijk huis in Riyad gaat prinses Rima Bint Bandar bin Sultan bin Abdulasis de diplomatieke vertegenwoordiging in Washington leiden.

Prinses Rima treedt met haar benoeming in de voetsporen van haar vader, Bandar bin Sultan al-Saud, die Saudisch ambassadeur in de VS was van 1983 tot 2005. Ze neemt het roer over van Khalid bin Salman, de jongere broer van kroonprins Khalid bin Salman, die is aangesteld als vice-defensieminister in Riyad. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanbul werden de twee broers internationaal bekritiseerd.

Door de job van haar vader bracht de prinses een groot deel van haar jeugd door in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Ze studeerde er ook een tijd aan de George Washington Universiteit waar ze een Bachelor in Museum Studies haalde. In 2005 keerde ze terug naar het thuisland waar ze zowel in de publieke als in de privésector werkte in leidinggevende posities.

Rima, die door Forbes Midden-Oosten is uitgeroepen tot een van de 200 machtigste vrouwen in de Arabische wereld, staat bekend als vrouwenrechtenactiviste. Toen ze werkte voor de General Sports Authority was het één van haar voornaamste doelen vrouwen aan te zetten tot meer sport en beweging. Ze werkte ook aan een sensibiliseringscampagne voor borstkanker.