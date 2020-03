Saudi-Arabië roept moslims op voorbereidingen hadj stop te zetten IB

31 maart 2020

23u59

Bron: Belga 10 De Saudische autoriteiten hebben vandaag moslims wereldwijd opgeroepen om de voorbereidingen voor de hadj, de grote pelgrimstocht, voorlopig op te schorten vanwege onzekerheden in verband met de pandemie van het nieuwe coronavirus.

Eerder in maart schortte Saudi-Arabië de Umrah, de kleine pelgrimstocht, op uit angst dat het virus zich zou verspreiden in de heilige steden Mekka en Medina.

De beslissing riep ook de bezorgdheid op over het houden van de hadj, die jaarlijks miljoenen pelgrims van over de hele wereld trekt.

"Saudi-Arabië is volledig bereid om de pelgrims te dienen", zei de Saudische minister van Pelgrimage, Mohammad Benten, op de staatstelevisie van Al-Ekhbariya. "Maar in de huidige omstandigheden (...) wil het koninkrijk de gezondheid van moslims en burgers beschermen en we hebben onze moslimbroeders in alle landen gevraagd te wachten voordat ze een contract aangaan (met bedrijven om de hadj te doen), totdat de situatie duidelijk is", voegde hij eraan toe.

De Saudische autoriteiten hebben nog niet aangegeven of ze de hadj, die eind juli van dit jaar van start gaat, al dan niet zullen handhaven.

Belangrijke inkomstenbron

Deze pelgrimstocht, die in 2019 2,5 miljoen gelovigen aantrok, is een belangrijke bron van inkomsten voor het koninkrijk. Maar het zou zou een grootschalige plaats van besmetting zijn vanwege de aanwezigheid van een enorme menigte op religieuze locaties.

Saudi-Arabië heeft officieel 1.563 gevallen van nieuw coronavirus en 10 doden geregistreerd. Het keurde een aantal beperkingen goed, waaronder de opschorting van gebeden in moskeeën.

