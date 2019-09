Saudi-Arabië reageert terughoudend op Jemenitisch “vredesgebaar” kv

22 september 2019

01u21

Bron: ANP 0 Saudi-Arabië heeft terughoudend gereageerd op een verrassende mededeling van de Jemenitische Houthi-rebellen. Die kondigden aan als vredesgebaar te stoppen met het beschieten van hun buurland. De opstandelingen maakten wel duidelijk een vergelijkbaar gebaar van de Saudiërs te verwachten.

De Saudische onderminister Adel al-Jubeir (Buitenlandse Zaken) reageerde sceptisch op de toezegging dat de aanvallen met drones en raketten worden gestaakt. "We beoordelen andere partijen aan de hand van hun daden, niet hun woorden", stelde Jubeir gisteren. "Dus we zullen zien of ze dit daadwerkelijk doen."

De Houthi's hebben in Jemen hoofdstad Sanaa en andere gebieden veroverd. Buurland Saudi-Arabië staat aan het hoofd van een coalitie die al jaren strijdt tegen de opstandelingen, die op hun beurt ook het koninkrijk bestoken. Ze eisten onlangs nog de verantwoordelijk op voor aanvallen op Saudische olie-installaties.



De invloedrijke Houthi-functionaris Mohammed Ali al-Huthi waarschuwde gisteren dat Saudi-Arabië er goed aan doet het vredesinitiatief te omarmen. "Op iedere escalatie zal worden gereageerd met meer escalatie", stelde hij tijdens grootschalige festiviteiten om de verovering van Sanaa in 2014 te vieren.

