Saudi-Arabië onderschept opnieuw drone uit Jemen

Saudi-Arabië heeft gisteren opnieuw een drone van Jemenitische rebellen onderschept in de stad Abha. Dat liet de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië vandaag weten.

De drone werd neergehaald en bij de aanval vielen er geen gewonden en was er geen schade, meldt het Saudische staatpersagentschap SPA in een mededeling.

De Houthi-rebellen hebben de aanval opgeëist via hun televisiezender Al-Masirah. Een woordvoerder liet weten dat het koninkrijk "pijnlijke dagen" te wachten staat.

Bombardementen

De Jemenitische rebellen voerden de afgelopen weken de droneaanvallen tegen Saudi-Arabië op. Het land voert al sinds maart 2015 bombardementen uit tegen de rebellen in Jemen, ter ondersteuning van de internationaal erkende regering in het land. In het conflict stierven al duizenden burgers.

Vrijdag onderschepte Saoedi-Arabië al eens vijf drones en woensdag raakten nog 26 burgers met verschillende nationaliteiten gewond bij een raketaanval tegen de luchthaven van Abha. Het projectiel raakte het dak van de inkomhal en het luchtverkeer lag verschillende uren lam.