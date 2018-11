Saudi-Arabië gaat minder olie uitvoeren RPM

11 november 2018

16u55

Bron: Belga 0 Saudi-Arabië gaat vanaf december een half miljoen vaten per dag minder exporteren. Dat heeft minister van Energie Khaled al-Faleh zondag aangekondigd bij de opening van een informele bijeenkomst van oliekartel OPEC in Abu Dhabi.

Volgens al-Faleh heeft Saudi-Arabië besloten om minder olie te produceren, en dat gaat ook gevolgen hebben voor de export. Eerder liet ook de Omaanse olieminister Mohammed bin Hamad al-Rumhi in Abu Dhabi al verstaan dat een meerderheid van de OPEC voorstander is van een verlaging van de wereldwijde olieproductie. Naast de leden van OPEC zijn ook andere olieproducerende landen zoals Rusland aanwezig op de vergadering.

"We hebben een consensus nodig", benadrukte de minister uit Oman. Hij wees erop dat Rusland, dat geen OPEC-lid is, akkoord moet gaan met elke beslissing. Oman is overigens ook geen lid van de OPEC, maar het land is wel regelmatig aanwezig op belangrijke bijeenkomsten van het kartel.

De olieprijzen zijn hard gedaald nadat het hoogste niveau in vier jaar werd bereikt begin oktober. Dat komt mede door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land. Ook berichten over een recordproductie in de VS en de mogelijkheid dat de OPEC de productie volgend jaar kan gaan verlagen, zorgen voor druk op de prijzen, omdat er weer een overschot op de markt kan ontstaan.