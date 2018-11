Saudi-Arabië gaat kerncentrale bouwen mvdb

05 november 2018

21u28

Bron: AD.nl 0 De kroonprins van Saudi-Arabië heeft vandaag een project gelanceerd om de eerste nucleaire onderzoeksreactor in het olierijke koninkrijk te bouwen.

Dat meldt het Saudische persagentschap. Kroonprins Mohammed bin Salman presenteerde zeven strategische projecten op het gebied van duurzame energie, atoomenergie, waterontzilting, genetische geneeskunde en de vliegtuigindustrie tijdens zijn bezoek aan wetenschapsinstituut King Abdulaziz City for Science and Technology in Riyadh. De twee belangrijkste projecten zijn een nucleaire onderzoeksreactor en een centrum voor de ontwikkeling van vliegtuigstructuren.

Minder fossiel

De economie van Saudi-Arabië drijft op olie. Het land wil echter minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De omstreden kroonprins Bin Salman (33), die onder vuur ligt vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi, heeft daarom al eerder ambitieuze plannen aangekondigd om de Saudische economie te diversificeren. Zo trok hij miljarden uit voor investeringen in technologiebedrijven.