Saudi-Arabië en Cuba op zwarte lijst mensensmokkel van Verenigde Staten KVDS

20 juni 2019

16u32

Bron: Belga 0 Buitenland De VS hebben Saudi-Arabië en Cuba op hun zwarte lijst geplaatst van landen die te weinig doen ter bestrijding van mensensmokkel. Dat kan tot sancties leiden.

In een jaarlijks rapport bekritiseert het State Department bondgenoot Riyad voor wijdverspreide schendingen tegen buitenlandse arbeiders en Cuba voor mensensmokkel via zijn programma om artsen naar het buitenland te sturen. Op de lijst stonden al landen als China, Noord-Korea, Rusland en Venezuela. "Indien u zich niet verzet tegen (mensen)smokkel, dan zal Amerika zich tegen u verzetten", waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Op de index staan betekent dat de VS hun hulp aan die landen kunnen verminderen of hun steun kunnen terugtrekken in instellingen zoals het Internationaal Muntfonds.





Pompeo zei dat Washington vorig jaar maatregelen heeft genomen tegen 22 landen in verband met mensensmokkel.