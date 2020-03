Saudi-Arabië dropt oliebom bovenop viruspaniek: prijzen kennen sterkste daling sinds 1991 IB HAA

09 maart 2020

08u35

Bron: Belga, ANP, DPA, AFP, Reuters 5 De olieprijzen zijn met bijna 30 procent gedaald nadat Saudi-Arabië besloot de vraagprijs voor zijn olie te verlagen. Bovendien kondigde het land aan in april flink meer te gaan produceren. Daarmee willen de Saudi’s Rusland dwingen alsnog akkoord te gaan met een door oliekartel OPEC voorgestelde productieverlaging. Volgens analisten gaat het om de zwaarste procentuele terugval op de oliemarkt sinds de Golfoorlog in 1991.

Amerikaanse olie was maandagochtend net geen 30 dollar per vat waard, op 29,54 dollar. Brent-olie kost 33,36 dollar per vat. Vorige week lagen de prijzen nog boven de 50 dollar per vat.

Die prijs vonden de meeste olieproducerende landen al aan de lage kant en binnen de OPEC werden daarom afspraken gemaakt voor een productieverlaging om de prijs te stutten. Rusland - dat geen lid is van de OPEC, maar de laatste jaren wel regelmatig afspraken maakt met het kartel over de productie - zag daar echter niets in. Met de stap lijkt Saudi-Arabië Rusland op de knieën te willen dwingen.

Naast de mislukte olie-onderhandelingen, heeft ook bezorgdheid over de gevolgen van de coronaviruscrisis een impact op de prijzen. Die zijn ondertussen teruggevallen tot het laagste niveau sinds begin 2016. Analisten spreken van de zwaarste procentuele terugval op de oliemarkt sinds de Golfoorlog in 1991.

Paniek op de beurs

De handelsperikelen laten zich logischerwijs ook voelen op de beurzen. Zondag gingen de beurzen in het Midden-Oosten al flink onderuit door de mislukte onderhandelingen. De futures op de Euro Stoxx 50 voorspellen dat de Europese beurzen met een recordverlies van 10 procent zullen openen.

In de Aziatische regio zijn de beurzen reeds gesloten en vielen zware verliezen te noteren. Beleggers gooiden hun aandelen massaal in de verkoop en zochten hun heil in veiligere havens als obligaties en de Japanse yen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, raakte ruim 5 procent kwijt en eindigde op 19.698,76 punten. Dat is het laagste niveau in veertien maanden tijd. Bovendien blijkt uit nieuwe cijfers van de Japanse overheid dat de economie van het land in de periode oktober tot en met december met 7,1 procent is gekrompen. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 6,3 procent.

Oliebedrijven

Vooral de oliebedrijven kregen harde klappen. Het Japanse oliebedrijf Japan Petroleum Exploration leverde 12,7 procent in. In Hongkong zakten de Chinese oliebedrijven PetroChina en CNOOC respectievelijk 7,6 en 16,9 procent. Het Australische olieconcern Santos kelderde 27 procent en concurrent Beach Energy ging 19,4 procent onderuit.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2,3 procent in de min. De export van China is in de eerste twee maanden van dit jaar sterk gedaald vooral door de negatieve impact van het coronavirus waardoor de Chinese economie ernstig ontregeld raakte. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3,6 procent en de Kospi in Seoel leverde 4,2 procent in. De Australische All Ordinaries in Sydney sloot de dag af met een koersval van 7,3 procent.

LEES OOK. Coronastress op de beurzen: dit moet u weten als belegger