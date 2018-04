Saudi-Arabië dreigt ermee Qatar in eiland te veranderen door gigantisch kanaal te graven KVDS

10 april 2018

08u39

Saudi-Arabië dreigt ermee om een 200 meter breed kanaal te graven langs haar grens met Qatar en haar rijke buur zo te veranderen in een eiland. De plannen komen er na verscheidene maanden van oplopende diplomatieke en economische spanningen tussen de landen.

In juni vorig jaar besliste Saudi-Arabië samen met Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten om een boycot te organiseren op de handel en het transport tussen hen en Qatar. Ze beschuldigden hun buur van inmenging in hun binnenlandse politiek, het steunen van terroristische organisaties en te nauwe banden met Iran, iets wat Qatar zelf altijd ontkende.

Rijke staat

Dat kreeg de rijke staat echter niet onmiddellijk op de knieën, onder meer omdat het nieuwe handelsbetrekkingen aanknoopte met andere landen, zoals Oman, Iran en Turkije. En dat maakt nu dat Saudi-Arabië nog een stapje verder wil gaan. Met de aanleg van een permanente en fysieke scheiding tussen de twee landen, die Qatar van een schiereiland in een eiland zal veranderen.

Volgens verscheidene kranten in de regio zouden er plannen zijn om een kanaal van maar liefst 200 meter breed en 20 meter diep te graven. De kostprijs wordt geschat op ruim 600 miljoen euro. Er zou een consortium van negen plaatselijke bedrijven betrokken worden bij de aanleg. Een officiële goedkeuring van de plannen is er echter nog niet.

Het idee achter het kanaal is niet alleen om transport over het water mogelijk te maken – zowel voor cargo als voor passagiers – maar ook om toerisme te ontwikkelen. Er zouden zeker vijf hotels uit de grond moeten rijzen langs de nieuwe waterweg. Daarnaast zijn er ook plannen voor havens en een vrijehandelszone aan het water.

Behoefte

Het is wel de vraag of daar behoefte aan is. De omgeving is dunbevolkt en ligt ver van de grote industriële centra in de buurt. En als de grens met Qatar dicht blijft, wordt meteen ook een belangrijke markt afgesloten voor commerciële en toeristische activiteiten.