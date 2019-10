Saudi-Arabië benoemt prins tot minister van Buitenlandse Zaken IB

24 oktober 2019

01u46

Bron: ANP 0 Saudi-Arabië heeft prins Faisal bin Farhan Al Saud benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Prins Faisal heeft eerder politieke ervaring in het westen opgedaan.

Hij heeft de afgelopen maanden dienst gedaan als ambassadeur in Duitsland en was daarvoor als politiek adviseur in dienst bij de ambassade van Saudi-Arabië in Washington. De keuze voor de prins wordt gezien als een poging van het Saudische staatshoofd om het internationale imago op op te poetsen, meldt persbureau Reuters.

Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van de VS in de confrontatie met Iran, kampt met een erbarmelijke reputatie wanneer het op mensenrechten aankomt, onder andere door de moord op onderzoeksjournalist Jamal Khashoggi vorig jaar en de betrokkenheid van het koninkrijk bij de verwoestende oorlog in Jemen.