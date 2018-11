Saudi-Arabië belooft 50 miljoen dollar voor VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen KVE

28 november 2018

16u47

Bron: Belga 0 Saudi-Arabië belooft 50 miljoen dollar voor het agentschap voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNRWA). Dat bericht de Saudische staatszender al-Ekhbariya. Het geld zou komen van een staatsinstelling voor humanitaire hulp in de hoofdstad Riyad.

In september maakten de Verenigde Staten bekend dat ze de financiering voor UNRWA zouden stopzetten. De VS was de belangrijkste donor van het agentschap. Volgens Washington was de UNRWA een "onherstelbaar gebrekkige organisatie" geworden, wat het agentschap met klem ontkent. De VS stortte vorig jaar 365 miljoen dollar (312 miljoen euro). Dat was ongeveer een derde van het totale budget. Het agentschap zei dat het dit jaar 200 miljoen dollar nodig heeft om de budgettaire kloof die Washington sloeg, te kunnen overbruggen.

UNRWA werd in 1949 opgericht om hulp te bieden aan honderdduizenden Palestijnen die gevlucht waren voor de Arabisch-Israëlische oorlog. Het agentschap levert sindsdien onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en noodhulp voor de Palestijnen. UNRWA bereikt naar eigen zeggen meer dan 5 miljoen mensen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië en Libanon.

Saudi-Arabië, een bondgenoot van de VS in het Midden Oosten, is een belangrijke financiële donor van de Palestijnen.