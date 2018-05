Satirisch magazine Charlie Hebdo voor het eerst na aanslag weer actief op Twitter HR

04 mei 2018

19u12

Bron: Belga 1 Het Franse satirische magazine Charlie Hebdo is sinds vrijdag opnieuw actief op Twitter. Het is voor het eerst sinds de terreuraanslag van 7 januari 2015 dat het omstreden blad berichten via Twitter verspreidt.

"Als gevolg van een technisch incident buiten onze wil in januari 2015, was onze aanwezigheid op Twitter tijdelijk onderbroken", zo staat in de eerste tweet in meer dan drie jaar tijd te lezen. Intussen zijn nog verschillende andere berichten online geplaatst.

Suite à un incident technique indépendant de notre volonté survenu en #janvier2015, notre présence sur #Twitter a été momentanément interrompue. Nous revenons sur le réseau, sous vos applaudissements et vos encouragements à aller niquer nos mères. pic.twitter.com/yhgQugoi8t Charlie Hebdo(@ Charlie_Hebdo_) link

Bij een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo werden op 7 januari 2015 twaalf mensen gedood. Er werden elf medewerkers van het magazine omgebracht, onder wie vijf tekenaars. Voorts werd nog een politieagent doodschoten. De daders, de broers Chérif en Saïd Kouachi, werden twee dagen later door de ordediensten gedood in een drukkerij in Dammartin-en-Goële, waar zij zich hadden verschanst.

La Une de #charliehebdo cette semaine, par @Felix.

En kiosques et sur https://t.co/5SPrx5Rgmh pic.twitter.com/jszk57C5lP Charlie Hebdo(@ Charlie_Hebdo_) link

"La relation que @realDonaldTrump a eue avec une actrice porno, c'est une histoire de lutte des classes."

Entretien avec Laureen Ortiz, journaliste, par @LaureDaussy.https://t.co/PeiUra98Qq pic.twitter.com/98pzSr9BJB Charlie Hebdo(@ Charlie_Hebdo_) link

"La meilleure manière de refuser de voir l'antisémitisme, c'est de considérer que sa dénonciation procède d'une stratégie islamophobe."https://t.co/uZUAJQu9rQ

Le papier de @guillaumeerner à retrouver en kiosques et sur https://t.co/5SPrx5Rgmh pic.twitter.com/wXvN5xRqcW Charlie Hebdo(@ Charlie_Hebdo_) link