Satirisch artikel over Spaanse oproerpolitie en cocaïne brengt redacteur in nauwe schoentjes avh

Bron: The Guardian 0 Twitter/@opicanal Guillermo Martínez-Vela Het satirische magazine El Jueves bracht op 5 oktober een artikel uit dat de Spaanse oproerpolitie linkte met cocaïnegebruik. De auteur van dat artikel Guillermo Martínez-Vela mag het morgen gaan uitleggen in de rechtbank na een klacht van de politievakbonden.

Kort na het politiegeweld tegen burgers in Catalonië schreef de Spaanse redacteur Guillermo Martínez-Vela een scherp satirisch artikel voor het magazine El Jueves. “De aanhoudende aanwezigheid van de oproerpolitie zorgt voor een cocaïnetekort in Catalonië”, zo luidde het artikel. “Colombiaanse kartels kunnen de grote vraag niet meer aan.” Een grappig bedoeld artikel, maar de Spaanse politievakbonden kunnen er allerminst om lachen.

Het artikel werd bijna 15.000 keer gedeeld, maar bij vijf politievakbonden schoot de grap in het verkeerde keelgat. Zij dienden een klacht in tegen de redacteur. Het artikel zou respectloos, lasterlijk en ronduit gevaarlijk zijn. Morgen moet Martínez-Vela het gaan uitleggen in de rechtbank.

Fictie

“We doen dit al veertig jaar”, vertelt Martínez-Vela aan The Guardian. “We combineren humor met actualiteit. Alles wat we schrijven is fictie. Onze lezers beseffen dat, maar sommigen voelen zich nu beledigd.”

Ramón Cosío, woordvoerder voor politievakbond SUP, zegt dat het artikel een gebrek aan respect toont ten aanzien van de politie. “Het was een heel ingewikkelde en gevaarlijke situatie in Catalonië. Dat trivialiseren is gewoon fout. Mocht El Jueves enkele weken hebben gewacht, dan was de situatie volledig anders geweest.”

Het is niet de eerste keer dat El Jueves met het gerecht in aanraking komt. Tien jaar geleden haalde de politie al edities van het blad uit de rekken, omdat er omstreden cartoons over het koningshuis in stonden.

Guillermo Martinez Vela, director de El Jueves, la revista que "humoriza" sobre drogadicción de Antidisturbios en Cataluña. Es indepe eh.? pic.twitter.com/IKfJmvWcf3 OPICANAL(@ opicanal) link