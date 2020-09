Sarkozy in maart voor rechter voor geknoei met campagnegeld HLA

03 september 2020

21u38

Bron: Belga 2 De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy moet in maart voor de rechter verschijnen omdat hij gefraudeerd zou hebben bij de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2012. Sarkozy zou bijna tweemaal zoveel aan zijn campagne hebben uitgegeven als wettelijk is toegestaan. Daarvoor kan hij een jaar de cel in gaan.

Onderzoekers claimen dat Sarkozy met valse rekeningen de limieten van de campagnefinanciering probeerde te omzeilen. De ex-president zegt van niets te weten. Het geknoei met geld zou het werk zijn van medewerkers van een pr-bureau. Sarkozy slaagde er in 2012 niet in om herkozen te worden als president.

Volgende maand moet Sarkozy zich ook al voor de rechter verantwoorden in een corruptiezaak. Hij wordt ervan verdacht in 2014 via zijn advocaat geheime informatie te hebben opgevraagd bij een rechter over zaken waarbij de oud-president betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco voor de rechter.