Sarkozy in beroep tegen gerechtelijk toezicht TK

23 maart 2018

10u01

Bron: Belga 0 Thierry Herzog, de advocaat van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, gaat in beroep tegen het gerechtelijk toezicht waaronder zijn cliënt werd geplaatst. Dat zei hij vanmorgen op RTL France.

Sarkozy werd woensdagavond aangeklaagd in het onderzoek naar Libische financiering van zijn presidentiële verkiezingscampagne in 2007. Hij werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst, waardoor hij geen contact mag hebben met negen hoofdrolspelers bij de zaak. Het gaat onder meer over Claude Guéant en Brice Hortefeux, die beiden minister waren onder zijn presidentschap (2007-2012). Hij mag ook niet naar Libië, Egypte, Tunesië en Zuid-Afrika gaan.

De ex-president ontkent de beschuldigingen in alle talen. Tegenover televisiezender TF1 zei Sarkozy deze week dat er tijdens zijn gevangenzetting “geen enkel nieuw element” tegen hem is “geproduceerd”. “Ik moet de Fransen de waarheid zeggen: ik heb nooit hun vertrouwen verraden”, aldus de vroegere president die zei alle vragen van de speurders te hebben beantwoord “en geen enkel moment in moeilijkheden” is geweest.

Nicolas Sarkozy was president van Frankrijk van mei 2007 tot 15 mei 2012. Het gerecht onderzoekt nu of zijn verkiezingscampagne in 2007 illegaal gefinancierd werd. Hij zou miljoenen euro’s hebben aangenomen van de voormalige dictator Kadhafi. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed Sarkozy opnieuw een gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen.