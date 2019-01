Sarah werd in de val gelokt en moest als prostituee op de Walletjes werken: “Ik heb een meisje voor mijn ogen vermoord zien worden” Sven Van Malderen

07 januari 2019

14u20

Bron: The Mirror 0 In ons land staat na de ophef rond de videoclip van rapper Soufiane Eddyani de strijd tegen tienerpooiers centraal. Een ziekelijk fenomeen waar Sarah Forsyth (42) helaas alles van kent. Zij werd als negentienjarige onder valse voorwendselen naar Amsterdam gelokt en gedwongen om als prostituee te werken op de Walletjes. Na een nachtmerrie die anderhalf jaar zou duren, wist de Britse te ontsnappen. “Ik heb een meisje voor mijn ogen vermoord zien worden, maar ik mag van geluk spreken. Ik kan het tenminste nog navertellen”, getuigt ze in ‘The Mirror’.

Sarah reageerde halfweg de jaren negentig op een advertentie om als medewerkster in een crèche in Amsterdam aan de slag te gaan. Wat ze niet wist, was dat het tekstje uitgeschreven was door notoir crimineel John Reece. Hij ging haar oppikken op Schiphol, nam haar paspoort af en duwde na enkele minuten al een pistool in haar mond.

“Van zodra ik van dat vliegtuig stapte en de inkomhal binnenstapte, voelde ik dat er iets fout zat. ‘Maak dat je hier weg bent’, riep een stemmetje in mijn hoofd. Helaas luisterde ik niet en belandde ik in de klauwen van John. Hij maakte meteen duidelijk dat hij me zou vermoorden als ik één verkeerde beweging maakte.”

“Mijn lichaam schudde en beefde”

Enkele weken na haar ontvoering werkte Sarah al in een bordeel. “Na die eerste keer begon mijn lichaam oncontroleerbaar te schudden en te beven. Alsof ik niet meer tot deze wereld behoorde en in een eindeloze donkere leegte gevallen was. De Sarah van vroeger bestond niet meer, nu was ik de hoer.”

De slachtoffers in de prostitutiebuurt overleefden op M&M’s en zochten troost bij elkaar. Een maand later werd Sarah verkocht aan Gregor, een Joegoslavische pooier die haar opsloot in een huis vol honden. Hij verwachtte dat ze achttien klanten per nacht ontving.

Crackverslaving

De enige manier om aan de realiteit te ontsnappen, was een dure crackverslaving. Sarah werd alleen maar nóg afhankelijker van haar beulen. “Mijn eerste echte liefde was een chemisch goedje van cocaïne in een goedkoop keukenkommetje, kun je je dat voorstellen? Het hielp mijn miserie te vergeten en ik raakte hopeloos verslaafd.”

Op een dag zag Sarah hoe een jong meisje uit Thailand voor haar ogen doodgeschoten werd. De vreselijke scène blijft Sarah tot op de dag van vandaag achtervolgen. “Ze bracht volgens de pooiers niet genoeg geld in het laatje. In een afgelegen pakhuis kreeg ze de rekening betaald: een kogel door het hoofd. Ze viel vlak voor mijn voeten neer. Ik wilde schreeuwen, maar er kwam geen geluid meer uit mijn keel.”

Moord gefilmd

“Toen zag ik het lampje van de camera branden. De moord was gefilmd, besefte ik. We hadden allemaal wel eens van een snuffmovie (een gewelddadige film waarin mensen echt worden mishandeld, verkracht of vermoord; nvdr) gehoord. Als een van de meisjes plots spoorloos verdween, kwam dat thema ter sprake. Maar niemand ging ervan uit dat dat ook echt gebeurde. Het was gewoon een manier om ‘onze kop zot te maken’, dachten we. Zodat we ons koest zouden houden en nog harder zouden werken.”

“Maar het bleek bittere realiteit. Gregor vroeg of ik mijn lesje geleerd had. En hij maakte zijn punt nog eens duidelijk. ‘Ze verdiende niet genoeg, nu kan ik die video voor miljoenen verkopen. Zo brengt ze me toch geld op. Zie dus maar dat je hard genoeg werkt, anders staat jou hetzelfde lot te wachten’, dreigde hij. In mijn nachtmerries zie ik nu nog steeds de paniek die toen in haar ogen te lezen stond.”

Russische roulette

Sarah zou nog meer gruwelijke taferelen op haar netvlies gebrand krijgen. Zo is er dat beeld van een onthoofd lichaam, nadat een ruzie tussen pooiers compleet uit de hand gelopen was. De meisjes zelf werden soms verplicht om Russische roulette te spelen, kwestie van hen bang te maken. “Telkens ik de trekker overhaalde en er geen kogel kwam, voelde ik me bedrogen. Waarom werd mij niet het plezier van een snelle dood gegund?”

Na anderhalf jaar wist Sarah -met medewerking van de Nederlandse politie- te ontsnappen. Ze leefde nog een tijdje ondergedoken in ons land, daarna kon ze terugkeren naar haar thuisstad Gateshead. “Mijn moeder stond me met open armen en een lieve blik op te wachten. Ze sloeg haar armen om me heen en hield me stevig vast. Voor het eerst voelde ik me helemaal veilig. We hebben toen samen een flink potje zitten huilen.”

“Verhandeld als vee”

Sarah leverde in de rechtbank een sterke getuigenis af tegen alle criminelen die haar misbruikt hadden. Reece kwam er vanaf met twee jaar cel, van de rest van de daders is gek genoeg niet geweten welke straffen ze kregen. Voor Sarah heeft het nog tien jaar geduurd vooraleer ze haar drugsverslaving kon overwinnen.

Toch noemt ze zichzelf nog een van de gelukkigen. “Ik ken genoeg meisjes die gestorven zijn aan een kogel of de drugs. Vandaag de dag zitten nog steeds duizenden vrouwen vast in die hel. Eerst worden ze verhandeld als vee, daarna worden ze misbruikt door mannen die thuis een normaal gezin hebben. Godzijdank ben ik kunnen ontsnappen.”

Sarah schreef haar vreselijke ervaringen op in het boek ‘Slave girl’ (Nederlandse vertaling: ‘Mijn leven in de hel’). Deze maand komt er een herdruk. Ze was een van de eersten die openlijk getuigde over de miserabele wanpraktijken in het wereldje.