Sarah Sanders ondervraagd door speciaal aankager Mueller

16 februari 2019

00u54

Bron: Belga 0 Speciaal aanklager Robert Mueller heeft Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, ondervraagd. Sanders zei vandaag tegen CNN dat ze vrijwillig heeft gesproken met Mueller, die onderzoek doet naar de mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

“De president heeft er bij mij op aangedrongen, zoals hij bij iedereen in de regering heeft gedaan, om volledig mee te werken met de speciale aanklager”, zei Sanders. Over de inhoud van het gesprek tussen Sanders en Mueller is niets bekendgemaakt.

Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 ten gunste van Trump. Mueller onderzoekt de kwestie en probeert onder meer te achterhalen of vertrouwelingen van Trump met de Russen hebben samengespannen.