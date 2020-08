Sarah Palin hoopt dat Kamala Harris “persoonlijk niet zo zwaar wordt aangepakt” als zij KVDS

14 augustus 2020

09u30 0 Voormalige Republikeins vicepresidentskandidate Sarah Palin (56) heeft in een interview met de bekende Amerikaanse ochtendshow Good Morning America gezegd dat ze hoopt dat Kamala Harris (55) “eerlijk” bejegend zal worden door de media. Deze week werd bekend dat Harris de running mate wordt van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden.

Harris is nog maar de derde vrouw die door een van de grote partijen genomineerd wordt voor de functie van vicepresident. Alleen wijlen Geraldine Ferraro en Sarah Palin gingen haar vooraf. Ferraro was de running mate van Democraat Walter Mondale tijdens de presidentsverkiezingen van 1984, Palin die van Republikein John McCain tijdens de presidentsverkiezingen van 2008.

Fluwelen handschoenen

Palin zegt nu dat ze hoopt dat Harris “persoonlijk niet zo zwaar wordt aangepakt” als zij door de media. “Heel wat van de verslaggeving over mij was niet eerlijk. Ik hoop dat ze haar wel eerlijk zullen behandelen. Maar tegelijk ook niet met fluwelen handschoenen. De Amerikaanse kiezer wil de meest capabele mensen aan het stuur van het land. Los van geslacht of afkomst.”





Volgens Palin krijgt Harris flink wat steun van vrouwen en roepen die op om af te zien van seksistische aanvallen op haar persoon. Dat was niet het geval voor haar en Ferraro, klinkt het. “Ik denk dat Geraldine Ferraro en ik wel een aantal deuren hebben ingetrapt en de Amerikaanse kiezer bewezen hebben dat vrouwen heel wat dingen tegelijk kunnen.”

Na de bekendmaking dat Biden Harris nomineerde als running mate, bood Palin haar op Instagram al een aantal tips aan. “Laat je niet muilkorven” en “geniet ervan” waren er twee van.

Zelf had ze naar eigen zeggen de tijd van haar leven toen ze met McCain campagne voerde. “Ik zou het zo opnieuw doen”, klonk het nog.

De ultraconservatieve en populistische Sarah Palin was gouverneur van Alaska toen McCain haar vroeg om zijn running mate te worden in 2008. Ze is onder meer tegen abortus en het homohuwelijk, en ze is een vooraanstaand lid van de grootste wapenlobby van de VS: de NRA.

