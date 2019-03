Sarah over haar “mirakelbaby”: “Ik was zeven maanden zwanger toen ik kankerdiagnose kreeg” jv

19 maart 2019

15u54

Bron: BBC 0 Sarah Hanan, uit Minneapolis, was 29 en zeven maanden zwanger van haar eerste kindje, toen ze te horen kreeg dat ze kanker had. Een knobbeltje in haar borst, waar ze zich niet al te veel zorgen om maakte, bleek toch kwaadaardig. “Het voelde alsof het leven krijsend tot stilstand kwam”, zegt ze aan de BBC.

Twee weken voor het harde verdict zaten Sarah en haar man Ben (27) samen in de zetel. Ze voelde een verharding in haar borst. Ze maakte er niet veel van, maar onthield het wel voor de routinescan die ze als zwangere vrouw nog moest ondergaan. “Dit is waarschijnlijk niks, dokter, maar kan je er toch eens even naar kijken?” vroeg ze hem in het ziekenhuis van Minneapolis, daags voor ze de vreselijke diagnose zou krijgen. Er volgde een echo, een biopsie en een telefoontje op haar werk van de arts. Met het slechte nieuws.

“In 24 uur tijd ging ik van opwinding over de baby naar een kankerdiagnose”, zegt Sarah aan de BBC. Het kwam aan als een mokerslag. “Moest ik een beslissing nemen over mijn babyzoontje? Of over mezelf?” Ook voor haar echtgenoot Ben was het zwaar. “Een wervelwind tot de chemo van start ging. De diagnose viel donderdag en maandag zaten we bij de oncoloog”, zegt hij. Ben wou er niet aan denken dat hij als alleenstaande vader verder zou moeten.

De artsen waarschuwden hen dat de chemo nadelige gevolgen zou hebben voor hun kindje, maar veel keuze hadden ze niet. Het ging om een agressieve, snel groeiende kanker.

Sarah zag zwaar op tegen het nemen van medicatie: “Ik zou nog geen ibuprofen pakken en nu moest ik aan de chemo”. Maar ze wou natuurlijk absoluut haar zoontje zien opgroeien en daar zou ze álles voor doen. Bij haar eerste sessie was de tumor al verdubbeld in omvang. Maar al bij al had ze weinig last van de chemotherapie. Ze had het er nog het moeilijkst mee dat ze kaal zou worden. De eerste maanden van haar zwangerschap had ze zich veel slechter gevoeld. Ze werd wel misselijk van de chemo en alles smaakte naar metaal, maar die eerste maanden had ze constant moeten overgeven en was ze al eens op de spoed terechtgekomen omdat ze zelfs geen vloeistoffen had kunnen binnenhouden.

Sarah beviel op 14 januari vroeg in de ochtend van een gezonde zoon, Noah. In amper twintig minuten was de klus geklaard, zegt ze aan de BBC. Ben postte een beklijvende foto van moeder en pasgeboren zoon op reddit. Drie weken tevoren was Sarah gestopt met de chemo, om een week na de geboorte van Noah te hervatten. Borstvoeding, waar Sarah zo naar had uitgekeken, was daardoor uitgesloten. Het zal er helaas ook nooit van komen, want in mei zal ze haar beide borsten preventief laten verwijderen. Sarah is genetisch belast met een groot risico op kanker.

Het koppel kan gelukkig op veel hulp rekenen van familie, vrienden en hun kerkgemeenschap. Zonder hen zou het niet lukken, want Sarah is doodvermoeid door de chemo. “Het breekt mijn hart dat ik niet altijd zelf voor Noah kan zorgen, maar we moeten hulp durven vragen”, zegt ze. Haar man, Ben, is dankbaar dat zijn vrouw zwanger was van Noah, omdat ze anders waarschijnlijk nooit zo snel de diagnose had gekregen. “Haar zwangerschap heeft haar leven gered. Volgens het ziekenhuis zou ze binnen het jaar gestorven zijn.”

De behandeling wérkt. De tumor krimpt sneller dan gemiddeld, maar Sarah heeft wel nog een lange weg af te leggen. Mogelijk moet ze na de chirurgische ingreep bestraald worden en daarna een hormonenbehandeling ondergaan. “We lopen een marathon, met als doel om dit jaar kankervrij te zijn”, blijft ze optimistisch. “En dit maakt allemaal ook deel uit van Noahs verhaal. Ooit zal ik hem er alles over vertellen. Hij is een mirakelbaby.”