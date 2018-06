Sara (35) stierf aan hersentumor, vijf maanden later verliest ook zoontje (2) strijd tegen kanker TTR

Na een lange lijdensweg, overleed de Australische Sara Chivers (35) uit Melbourne in januari aan kanker. Haar echtgenoot Leigh (34) bleef alleen achter met hun twee kinderen Hugh (3) en Alfie (2), maar eergisteren is ook het jongste zoontje overleden aan een hersentumor. Volgens de artsen was het toeval dat moeder en zoon allebei een hersentumor hadden.

Negen jaar geleden werd bij de Australische Sara kanker vastgesteld. Artsen ontdekten dat ze een zeldzame hersentumor had. De 35-jarige vrouw onderging verschillende behandelingen met radiotherapie en leek helemaal genezen, maar in 2012 kreeg de jonge moeder opnieuw slecht nieuws te horen: Sara was terminaal.

De doodzieke Sara besliste positief te blijven, maar achttien maanden na de geboorte van haar jongste zoon kreeg ze opnieuw een rake klap. Ook Alfie had een agressieve vorm van hersenkanker. "Toen we het nieuws te horen kregen, konden we niets anders doen dan huilen", zei Sara.

"Geen kans gekregen"

Volgens de artsen kon de tumor, die de grootte van een peer had, operatief verwijderd worden. De kans dat de kleine jongen zou genezen, was groot. "Een dag later al gingen de dokters aan het werk en zijn hoofdje zwol door het vocht helemaal op, ondanks een drain”, zei mama Sara na de operatie. "Het is moeilijk om mijn kleine jongen zo te moeten zien."

"Zijn leven moet nog beginnen. Het is oneerlijk. Ik heb nog dingen kunnen doen in mijn leven, maar hij heeft die kans niet eens gekregen. Het is verschrikkelijk, gewoonweg verschrikkelijk. En hartverscheurend."(Lees verder onder de foto.)

Zeldzaam

De toestand van het zieke jongetje ging na de dood van zijn moeder in januari snel achteruit. Eergisteren deelde vader Leigh een bericht op sociale media waarin hij meldde dat Alfie was overleden. "Rust zacht lieve jongen, we zullen altijd van je houden", klinkt het.

"Dat een moeder en haar zoon allebei hersenkanker hebben, is erg uitzonderlijk", vertelt neurochirurg Bhadu Kavar, die zowel Sara als Alfie behandelde. Volgens hem is het even zeldzaam als "een bliksem die je op korte tijd twee keer zou raken." Een andere neurochirurg bevestigt dit. Volgens hem is het "toeval". "Een kans van één op drie miljoen", besluiten de artsen. (Lees verder onder de foto.)

Brief

Vlak voor haar dood schreef Sara een aangrijpende brief, gericht aan haar jeugdliefde Leigh en haar twee zoontjes Hugh en Alfie. Met de brief wilde ze haar gezin steunen wanneer ze er niet meer zou zijn. Bovendien wilde ze geld inzamelen voor de behandelingen van de kleine Alfie. “Het gaat niet meer over mij, alles draait om hem", schreef ze toen.

Daarnaast wilde ze nog een belangrijke boodschap delen met haar kinderen. "Jullie vader is de meest bewonderenswaardige, moedige man die ik ooit gekend heb. Hij is mijn kompaan, mijn rots, mijn alles. Hij heeft ware volharding getoond in moeilijke tijden en zonder hem zou ik ingestort zijn", aldus Sara. "Het zal niet makkelijk voor hem zijn om jullie alleen op te voeden. Maar elke beslissing die hij neemt, zal met de beste bedoelingen zijn. Hij is een buitengewone vader en rolmodel."