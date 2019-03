Sappige twitterrel tussen Trump en ‘loser’-echtgenoot van zijn vertrouweling Kellyanne Conway kv

20 maart 2019

20u17

Bron: Reuters, Washington Post 0 Kellyanne Conway, persoonlijk adviseur en spindoctor van Donald Trump, mag dan een van de grootste aanhangers zijn van de Amerikaanse president, haar echtgenoot is dat helemaal niet. George Conway spaart al jaren zijn kritiek voor Trump niet. Deze week barstte er een echte Twitteroorlog tussen beide mannen los, die volgens George alleen maar bevestigt wat hij al lang beweert: Trump is mentaal niet capabel om het land te leiden. Het resultaat is een entertainend getouwtrek tussen de advocaat en de president.

Advocaat George Conway bekritiseert Trumps beleid en handelingen regelmatig op Twitter, waar hij in vraag stelt of de president wel handelt volgens de grondwet en andere bepalingen. Vaak doet hij dat vlak nadat zijn vrouw Kellyanne net de president heeft verdedigd op televisie.

Voor hem zijn die twitterberichten een manier om zijn frustratie te uiten, zonder ze op zijn wederhelft uit te werken, vertelde Conway aan de Washington Post. “Je wordt gewoon gek van ernaar te kijken. De leugens, de incompetentie, je wordt er gewoon gek van. Dat tweeten is gewoon mijn manier om het achter me te laten, zodat ik het uit mijn systeem krijg en verder kan met mijn dag. Dat is het gewoon. Het is in feite gewoon zodat ik er niet tegen haar (Kellyanne, red.) over begin te roepen.”

Persoonlijkheidsstoornis

Nadat Trump het voorbije weekend meer dan 50 keer tweette, postte Conway maandag een hele reeks tweets waarin hij Trumps mentale toestand in vraag stelde en hij deelde een beeld van de criteria waaraan moet voldaan zijn om te spreken van een ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’. Trumps bizarre gedrag van het voorbije weekend was volgens Conway immers “erg illustratief”.

Tell us, @realDonaldTrump—which of these diagnostic criteria do you not satisfy?https://t.co/3wB5U54X9J pic.twitter.com/aJ8hUKtE4Z George Conway(@ gtconway3d) link

Trump heeft de aanvallen van Conway altijd genegeerd, tot maandag de maat vol was. Aanleiding was een tweet van Trumps campagnemanager Brad Parscale die beweerde dat Conway gewoon gefrustreerd is omdat hij niet voor het ministerie van Justitie mocht werken en dat de president hem amper kent. Trump deed er vervolgens nog een schepje bovenop: hij retweette het bericht van Brad Parscale en noemde Conway daarbij “een complete loser!”.

A total loser! https://t.co/vm3Vv2f9jf Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Conway reageerde verheugd op Trumps uitbarsting. “Gefeliciteerd! Je hebt er net voor gezorgd dat miljoenen mensen gaan leren over narcistische persoonlijkheidsstoornis en kwaadaardig narcisme! Goed gedaan!” Hij deed er nog een fotootje van een huilende Captain Queeg bovenop: de fictieve kapitein uit de film The Caine Mutiny (1954) werd er door zijn bemanningsleden ook van verdacht te kampen met een persoonlijkheidsstoornis. Trump wordt wel vaker met Captain Queeg vergeleken.

Bovendien, vertelde Conway aan The Washington Post, heeft hij de voorbije jaren meermaals persoonlijk contact gehad met Trump en was het zijn eigen beslissing om niet aan de slag te gaan op het ministerie van Justitie, omdat hij al in de gaten had dat Trump en het ministerie voortdurend met elkaar in de clinch zouden liggen.

Congratulations! You just guaranteed that millions of more people are going to learn about narcissistic personality disorder and malignant narcissism! Great job! https://t.co/Dk9bI3sBs7 George Conway(@ gtconway3d) link

Dat de frustraties zich blijven opstapelen, bleek vandaag, toen Trump in de vroege uurtjes opnieuw begon te tokkelen op zijn smartphone: “George Conway, vaak Mr. Kellyanne Conway genoemd door diegenen die hem kennen, is ERG jaloers op het succes van zijn vrouw en boos dat ik hem, met haar hulp, niet de job heb gegeven die hij zo graag wilde. Ik ken hem amper, maar kijk gewoon even: een simpele LOSER en helse echtgenoot.”

Conway retweette Trumps bericht simpelweg met het schampere bijschrift: “De president van de Verenigde Staten”. Rechtstreeks aan de president antwoordde hij: “Jij bent getikt.”

“De president lijkt vastberaden om mijn punt te bewijzen”, zei de advocaat aan Reuters over Trumps twittergedrag.

The President of the United States. https://t.co/ZSpb3UXVPC George Conway(@ gtconway3d) link

Toen Trump eerder vandaag voor het Witte Huis werd aangesproken door journalisten over de ruzie met Conway, reageerde de president: “Ik ken hem niet. Hij is een halve gare, dat staat buiten kijf. Ik denk dat hij zijn fantastische vrouw geweldig veel oneer aandoet.”

Conway wilde niet vertellen of zijn huwelijk leed onder de uiteenlopende meningen van hem en zijn vrouw over de president. Hij zei wel dat hij wilde dat zijn vrouw niet in het Witte Huis zou werken, maar dat hij “trots” is op haar en niet jaloers. “Niemand was fierder dan ik toen ze deze man kon laten verkiezen tot president, ondanks zijn duidelijke gebreken”, zei Conway over Kellyanne, die toen Trumps campagnemanager was. “Het gaat niet om jaloezie. Het gaat om realiteit. Wie deze man is, en of hij geschikt is voor een openbaar ambt. Zoals ik al zei: dat is hij niet.”