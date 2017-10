Saoedische vrouwen mogen vanaf volgend jaar sportwedstrijden in een stadion bekijken redactie

05u21 0 AP De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft opnieuw een stap gezet in zijn belofte om Saoedi-Arabië te moderniseren. Vrouwen in het ultraconservatieve koninkrijk mogen vanaf volgend jaar in een aantal stadions sportwedstrijden bezoeken.

De kroonprins liet zich eerder deze week tijdens een conferentie in de hoofdstad Riaad in ongebruikelijk klare taal uit voorstander te zijn van liberalisering van zijn land. "We keren terug naar de gematigde islam, die open is tegenover de wereld en alle religies", zei hij daar.

De toelating van vrouwen in sportstadions is daartoe een eerste voorzichtige aanzet. Volgens de autoriteiten zijn vrouwen welkom in de stadions in drie grote steden, waar momenteel enkel mannen mogen komen. Het betreft stadions in hoofdstad Riaad, Jedda en Dammam. Dat meldt de BBC.

"Vrouwen verdienen meer vrijheid"

Mohammed zei in een interview in april dat vrouwen meer vrijheid verdienen. Zo werd eerder bekend dat vrouwen vanaf volgend jaar juni een auto mogen besturen. En in september mochten ze de viering van de stichting van het koninkrijk meemaken. Ook werd gedoogd dat mannen en vrouwen samen dansten tijdens een straatfeest.