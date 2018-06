Saoedische vrouwen mogen officieel autorijden

IB

24 juni 2018

00u51

Bron: Belga

0

In Saoedi-Arabië is het verbod voor vrouwen om auto te rijden, opgeheven. Daarover is zondag om middernacht lokale tijd (zaterdag 23 uur Belgische tijd) een koninklijk decreet van kracht gegaan. De maatregel werd in september 2017 al door Koning Salman aangekondigd.