Saoedische vrouwen mogen binnenkort met de auto rijden

08 mei 2018

13u44

Bron: Belga 1 De Saoedische regering heeft beslist: Saoedische vrouwen mogen vanaf 24 juni met de auto rijden. "Aan alle voorwaarden is voldaan", aldus generaal Mohammed al-Bassami, directeur van het Departement Verkeer van Binnenlandse Zaken. Vrouwen vanaf 18 zullen het recht krijgen een rijexamen af te leggen.

In vijf grote steden openen rijscholen voor vrouwen. Saoedische vrouwen die al een rijbewijs uit een ander land hebben, kunnen dat omwisselen voor een Saoedisch rijbewijs.

Koning Salman besliste in september 2017 om vrouwen niet langer te verbieden met de auto te rijden, in het kader van nieuw beleid aangestuurd door kroonprins Mohammed bin Salman.

Saoedi-Arabië was het enige land ter wereld dat vrouwen verbood achter het stuur te kruipen. Het ultraconservatieve moslimland voert nu een reeks hervormingen door die vrouwen meer laten deelnemen aan het economisch en sociaal leven. Vrouwen kunnen voortaan ook een bedrijf opstarten en voetbalwedstrijden of concerten bijwonen. Toch worden vrouwen nog steeds onderdrukt door een systeem van mannelijke voogdij. Ze hebben toestemming nodig van een man binnen hun familie om te reizen, te studeren of bepaalde beroepen uit te oefenen.