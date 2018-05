Saoedische vrouwelijke automobilisten weer opgepakt Bob van Huët

19 mei 2018

16u27

Bron: AD.nl 3 Vijf Saoedische vrouwen zijn deze week gearresteerd. Waarom is niet helemaal duidelijk maar volgens mensenrechtengroepen wil de regering een duidelijk signaal afgeven. Alle opgepakte vrouwen hadden zich de afgelopen jaren namelijk ingezet voor het recht van Saoedische vrouwen te mogen autorijden.

Volgende maand, 24 juni is het zover, dan mogen Saoedische vrouwen voor het eerst en legaal – zonder mannelijke chauffeur - achter het stuur in het religieus zeer conservatieve koninkrijk. De opzienbarende maatregel zou passen in het streven van kroonprins Mohammad Bin Salman het land te moderniseren. Maar kennelijk wil de Saoedische regering de voorvechtsters van opheffing van het autoverbod uit beeld houden. Alle vijf tartten ooit de autoriteiten met onder meer ‘provocerende’ filmpjes van stiekeme ritjes op de sociale media. Volgens de Saoedische staatsmedia zijn de vrouwen gearresteerd omdat ze ‘in contact stonden bij een vreemde mogendheid’. Verder werd dat niet toegelicht.

Samah Hadid, baas van Amnesty International in het Midden-Oosten, spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling voor vrouwenrechten. “Dat de autoriteiten vrouwenrechtenactivisten nu treiteren is volslagen ongerechtvaardigd. Kroonprins Mohammad Bin Salman doet zich voor als hervormer maar dit lijkt gekunsteld als de repressie van mensenrechten gewoon doorgaat”. Amnesy doet een oproep de vijf vrouwen en ook twee mannelijke mede-activisten die werden opgepakt meteen vrij te laten.

Onder de aangehouden vrouwen zijn Loujain al-Hathlouol en Eman al-Nafjan die eerder hebben gedemonstreerd tegen het verbod auto te rijden. Beiden zijn daarvoor al gearresteerd. Al-Hathlouol zat daarvoor ruim twee maanden in de cel. Al-Nafjan werd aangehouden omdat ze al rijdend een filmpje maakte van een rijdende vrouw. Ze moest van de politie een verklaring tekenen dat ze nooit meer zou autorijden.