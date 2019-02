Saoedische prinses eerste vrouwelijke ambassadeur in VS KVE

24 februari 2019

17u45

Saoedi-Arabië heeft prinses Rima bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud gisteren aangesteld als de nieuwe ambassadeur in de Verenigde Staten, zo meldde het officiële Saoedische persagentschap Saudi Press Agency (SPA). Het is voor het eerst dat deze functie door een vrouw wordt ingevuld.

Prinses Rima volgt prins Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud op. De voormalige gevechtspiloot en broer van kroonprins Mohammed bin Salman vervulde de functie minder dan twee jaar. Hij werd zwaar bekritiseerd, omdat hij ontkende dat Jamal Khashoggi, columnist van Washington Post en criticus van de kroonprins, gedood werd in het consulaat van het koninkrijk in Istanboel. Prins Khalid keert terug naar Saudi-Arabië om onderminister van Defensie te worden.

De aanstelling van Rima volgt op een reeks pogingen van Saoedi-Arabië om de relaties met de westerse bondgenoten, die door de moord op Khashoggi zware schade opliepen, te herstellen. Prinses Rima is de dochter van prins Bandar, een voormalige ambassadeur in de VS. Ze studeerde aan de George Washington-universiteit, en Forbes Middle East dichtte haar een 16de plaats toe op de lijst van de 200 machtigste Arabische vrouwen.

Ze werkte als adviseur van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, en voor de overheidsinstantie bevoegd voor sport. Ze is ook voorzitter van de federatie voor gemeenschapssporten. Samen met het ministerie van Onderwijs zorgde ze ervoor dat meisjes sport op school krijgen, en dat vrouwen deelnemen aan sportwedstrijden, volgens SPA.