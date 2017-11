Saoedische prins weer vrij na "aanvaardbare schikking" van 1 miljard dollar LVA

02u46

Bron: Algemeen Dagblad 0 REUTERS Prins Miteb bin Abdullah. De Saoedische prins Miteb bin Abdullah is vrijgelaten nadat hij tot een 'aanvaardbare schikking' was gekomen met de autoriteiten om een bedrag van meer dan één miljard dollar (840 miljoen euro) te betalen.

Prins Miteb was een van de tientallen prinsen, ministers en oud-ministers die begin november werden gearresteerd op verdenking van corruptie. Volgens een regeringsmedewerker zou Miteb dat hebben bekend. Drie andere verdachten in de corruptiezaak zouden eveneens tot een schikking met de autoriteiten zijn gekomen.



Als hoofd van de Nationale Garde moest prins Miteb begin november het veld ruimen. Hij is een zoon van de overleden koning Abdullah en werd ooit beschouwd als mogelijke opvolger voor de troon. Hij wordt gezien als een geduchte rivaal van de huidige kroonprins Mohammed bin Salman, die in minder dan drie jaar enorme macht heeft vergaard sinds zijn vader, koning Salman, de troon besteeg.

Het nieuwe anticorruptiecomité wordt voorgezeten door de kroonprins.

REUTERS Kroonprins Mohammed bin Salman