Saoedische kroonprins kocht 'Salvator Mundi' van Leonardo da Vinci jv

13u27

Bron: belga 0 REUTERS Kroonprins Mohammed bin Salman. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zou de koper zijn van het voor een recordbedrag geveilde doek 'Savator Mundi' van Leonardo da Vinci. Dat schrijven de Wall Street Journal en de New York Times. Ze beroepen zich op niet bij naam genoemde Amerikaanse functionarissen. Mohammed bin Salman zou het olieverfschilderij via een vriend verworven hebben, schrijft de New York Times.

Het doek met de afbeelding van Jezus Christus werd voor 450 miljoen dollar (circa 383 miljoen euro) bij Christie's in New York geveild. Daarmee is het naar verluidt wereldwijd het duurste schilderij dat ooit werd verkocht tijdens een veiling. Het vorige maand geopende museum Louvre Abu Dhabi zal het doek naar eigen zeggen weldra tentoonstellen.

De koper van de Salvator Mundi ("De verlosser van de wereld") was aanvankelijk onbekend gebleven. De New York Times had woensdag geschreven dat het om de Saoedische prins Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saoed ging. Volgens de krant is hij een goede vriend van Mohammed bin Salman.

De kroonprins, die vaak afgekort 'MbS' wordt genoemd, is de de facto heerser van het conservatief-islamitische koninkrijk. Onder zijn bewind pakt Saoedi-Arabië momenteel veel prinsen en een groot deel van 's lands elite hard aan wegens corruptiepraktijken. Dat begon begin november met een golf van arrestaties.

REUTERS