Saoedische kroonprins doet opvallende uitspraak: "Israëli's én Palestijnen hebben recht op eigen land"

kg

03 april 2018

Bron: Belga

Volgens Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman hebben zowel Palestijnen als Israëli's recht op een eigen land. Dat zegt hij in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Het is opnieuw een teken van toenadering tussen Riyad en Tel Aviv.