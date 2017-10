Saoedische kroonprins belooft "gematigde en tolerante" islam in zijn land EB

16u41

Bron: AFP 1 AFP De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft vandaag verklaard dat hij een "gematigde en tolerante" islam in zijn land, dat als ultraconservatief wordt beschouwd, zal herstellen en heeft tegelijkertijd beloofd dat "het extremisme binnenkort zal uitgeroeid worden".

"We kunnen niet anders dan terugkeren naar een gematigde en tolerante islam, met open blik naar de wereld en alle andere religies, verklaarde de 32-jarige prins tijdens een economische conferentie in Riyad in aanwezigheid van 2.500 afgevaardigden, onder wie buitenlandse investeerders. Hij is van mening dat Saoedi-Arabië in 1979 zijn gematigde koers heeft opgegeven na de de opkomst van extremistische religieuze stromingen. "We gaan niet nog eens 30 jaar opofferen om te leren leven met het extremistisch gedachtegoed, we moeten het uitroeien", zei hij. "En dat zal snel gebeuren", garandeerde de kroonprins, wiens uitspraken op ferm applaus werden onthaald.

We gaan niet nog eens 30 jaar opofferen om te leren leven met het extremistisch gedachtegoed, we moeten het uitroeien Mohammed bin Salman

Zijn interventie was een van de meest directe aanvallen van een hoge Saoedische verantwoordelijke tegen de conservatief religieuze kringen van het koninkrijk. Sinds zijn benoeming tot kroonprins op 21 juni is Mohammed bin Salman er op gefocust het keurslijf van de religieuze kringen op de Saoedische samenleving los te wrikken. Hij wordt beschouwd als de man achter de opheffing van het rijverbod voor vrouwen.